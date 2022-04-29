عيد الفطر.. “الأوطوروت” تدعو السائقين إلى تنظيم تنقلاتهم

هبة بريس

أعلنت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب بأن شبكة الطرق السيارة ستعرف حركة سير مهمة خاصة بمناسبة عيد الفطر، وذلك يومي الجمعة 29 أبريل 2022 ما بين الساعة الثالثة زوالاً والعاشرة ليلاً، والثلاثاء 3 ماي 2022 ما بين الساعة الرابعة زوالاً والعاشرة ليلاً.

ومن أجل سفر آمن ومريح، تُوصي الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب مستعملي الطريق السيار بـ: تنظيم تنقلاتهم قبل السفر، والاستعلام عن حالة حركة المرور الآنيـة من خلال تحميل تطبيق ADMTRAFIC، الاطلاع على الرصيد المتبقي في الباس جواز الخاص بهم وإعادة تعبئته قبل التنقل في الطريق السيار، أخذ قسط من الراحة بعد كل ساعتين من السياقة ومراقبة حالة العجلات، توخي المزيد من اليقظة أثناء المرور عبر مناطق الضباب الكثيف أو التساقطات المطرية، مع تخفيف السرعة، واحترام مسافة الامان، وتشغيل الأضواء الضرورية للعربة حتى في وضح النهار.

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