الجامعة تحدد موعد نهائي كأس العرش و تختار ملعب أكادير كمسرح للمواجهة
هبة بريس - الدار البيضاء
بعد طول انتظار، أفصحت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن تاريخ و مكان المباراة النهائية لكأس العرش الخاص بالموسم الماضي و الذي أخرته ظروف الجائحة.
و أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن نهائي كأس العرش برسم الموسم الرياضي 2019 -2020 والذي سيجمع بين فريقي الجيش الملكي والمغرب التطواني، سيجرى يوم السبت 14 ماي 2022 على أرضية الملعب الكبير بمدينة أكادير.
و كان فوزي لقجع خلال آخر اجتماع للمكتب المديري وعد بأن تجرى المباراة النهائية لكأس العرش الخاصة بالموسم الماضي مباشرة بعد عيد الفطر، و هو ما تقرر رسميا اليوم من خلال إعلان موقع الجامعة عن موعد و مكان النهائي المنتظر بين الجيش الملكي و المغرب التطواني.
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