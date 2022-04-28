الجامعة تحدد موعد نهائي كأس العرش و تختار ملعب أكادير كمسرح للمواجهة

2022-04-28 / 16:29
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هبة بريس - الدار البيضاء

بعد طول انتظار، أفصحت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن تاريخ و مكان المباراة النهائية لكأس العرش الخاص بالموسم الماضي و الذي أخرته ظروف الجائحة.

و أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن نهائي كأس العرش برسم الموسم الرياضي 2019 -2020 والذي سيجمع بين فريقي الجيش الملكي والمغرب التطواني، سيجرى يوم​ السبت 14​ ماي 2022 على أرضية الملعب الكبير بمدينة أكادير.

و كان فوزي لقجع خلال آخر اجتماع للمكتب المديري وعد بأن تجرى المباراة النهائية لكأس العرش الخاصة بالموسم الماضي مباشرة بعد عيد الفطر، و هو ما تقرر رسميا اليوم من خلال إعلان موقع الجامعة عن موعد و مكان النهائي المنتظر بين الجيش الملكي و المغرب التطواني.

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