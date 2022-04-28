أمن سطات يتفاعل مع مقال هبة بريس ويقود حملة ضد أصحاب الجيليات الصفراء

محمد منفلوطي_هبة بريس

قادت عناصر الأمن بسطات بتعليمات صارمة من والي الأمن وبتعليمات من النيابة العامة، ( قادت) ليلة أمس الأربعاء الخميس حملة واسعة على أصحاب الجيليات الصفراء، حيث تم اعتقال مايقارب 10 أشخاص والاستماع إليهم في محاضر رسمية، تمهيدا لتقديمهم أمام أنظار العدالة في حالة سراح.

“برافو الأمن”، شعار رفعه العديد من المتتبعين للشأن المحلي الذين استحسنوا هذه الخطوة التي تروم وضع حد لحالة الفوضى والتسيب التي تعرفها معظم شوارع المدينة وأزقتها وأمام مؤسساتها العمومية ومحلاتها التجارية، مطالبين بضرورة تكثيف الدوريات من أجل تحرير الشارع العام من قبضة هؤلاء بشكل نهائي.

وحسب مصادر هبة بريس، فإن تعليمات صارمة صدرت عن والي الأمن بسطات الجديد، تفاعلا مع مقال هبة بريس بعنوان “تنزل تشْري خبزة في هذا الشهر الكريم، تْخلَّص عليها جوج دراهم”، حيث بدت معظم شوارع المدينة صباح اليوم الخميس شبه خالية من هؤلاء بعد أن انتشر خبر الحملة الأمنية المنسقة التي قادتها العناصر الأمنية لمطاردتهم.

ويشار أن فوضى “الباركينات” بمدينة سطات وغيرها من المدن الأخرى، جعلت العديد من المتتبعين للشأن المحلي يتساءلون عن الدور المنوط للشرطة الإدارية في هذا الصدد، وإلى أي حد يمكن لها أن تنجح في هذا الامتحان العسير، وبالتالي ارغام هؤلاء على اخلاء الشوارع العامة والساحات بعد أن احتلوها لمدة طويلة فارضين نوعا من الايتاوات على أصحاب السيارات مُكشِّرين عن أنياب الغضب لإرغام السائقين على أداء المستحقات بنبرة تحمل في طياتها نوعا من السلطوية الزائدة دون سند قانوني.

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