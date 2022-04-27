الصورة تعبيرية

القضاء الفرنسي يحقق في تسريب بيانات شخصية خاصة بمسلمين

2022-04-27 / 23:43
0

فتحت النيابة العامة في باريس، الأربعاء، تحقيقا أوليا في تسريب بيانات شخصية خاصة بمسلمين مقيمين في فرنسا وبشخصيات ومؤسسات مقربة منهم.

وفي تغريدة عبر تويتر، قال الصحفي طه بوحفص، إن النيابة العامة، فتحت تحقيقا أوليا بحق موقع “Fdesouche” الذي سرّب بيانات متعلقة بمسلمين في فرنسا وشخصيات ومؤسسات مقربة منهم.

وجاءت الخطوة من قبل النيابة العامة، إثر تقدم محامي الصحفي بوحفص، في سبتمبر 2021، بشكوى باسم 100 ضحية ممن سرب الموقع المذكور بياناتهم الشخصية ونشرها بشكل غير قانوني.

وكان بوحفص قد كشف في سبتمبر الماضي، عملية تسريب الموقع اليميني المتطرف، لبيانات شخصية تعود لمسلمين ومقربين منهم في فرنسا

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أوروبا تبحث الاثنين توقف إمدادات الغاز الروسي

أوروبا تبحث الاثنين توقف إمدادات الغاز الروسي

2022-04-27 / 22:56
Photo of 250 ألفا يحيون “ليلة القدر” في المسجد الأقصى

250 ألفا يحيون “ليلة القدر” في المسجد الأقصى

2022-04-27 / 21:48
Photo of هلال : القانون النووي يجب أن يكون في صلب اهتمامات المجتمع الدولي

هلال : القانون النووي يجب أن يكون في صلب…

2022-04-27 / 21:13
Photo of منظمة الصحة العالمية تحذر من جائحة الحصبة في العالم

منظمة الصحة العالمية تحذر من جائحة الحصبة في العالم

2022-04-27 / 20:12
Photo of ضربات بسرعة البرق”.. بوتين يهدد أي دولة تتدخل في الحرب

ضربات بسرعة البرق”.. بوتين يهدد أي دولة تتدخل في…

2022-04-27 / 20:01
Photo of يحصل بالجزائر.. إحياء مغنية راي لحفل تكريم حفظة القرآن الكريم

يحصل بالجزائر.. إحياء مغنية راي لحفل تكريم حفظة القرآن…

2022-04-27 / 18:43
Photo of إحصاء يكشف المشاركة الكبيرة للمسلمين الأميركيين في انتخابات 2020

إحصاء يكشف المشاركة الكبيرة للمسلمين الأميركيين في انتخابات 2020

2022-04-27 / 17:37
Photo of “الصحة العالمية” تحذر من التراجع الكبير في عدد اختبارات كوفيد

“الصحة العالمية” تحذر من التراجع الكبير في عدد اختبارات…

2022-04-27 / 14:50
Photo of في أول رحلة له منذ إعادة انتخابه.. ماكرون يتعرض للرشق بالطماطم

في أول رحلة له منذ إعادة انتخابه.. ماكرون يتعرض…

2022-04-27 / 12:31
Photo of روسيا تقرر الانسحاب من منظمة السياحة العالمية

روسيا تقرر الانسحاب من منظمة السياحة العالمية

2022-04-27 / 11:37

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق