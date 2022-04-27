يحصل بالجزائر.. إحياء مغنية راي لحفل تكريم حفظة القرآن الكريم

استفردت الجزائر بواقعة غريبة تتمثل في استدعاء مغنية راي جزائرية تدعى “لامية” من أجل إحياء حفل تكريم حفظة القرآن الكريم،

الواقعة الغريبة قابلها تنديد كبير عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث وصف رواد الاخير الواقعة بـ”الفضيحة المدوية”

واتسع الفضاء الازرق لنشر صور وفيديو غناء الشابة الجزائرية في الحفل الذي خصص لتكريم حفظة القرآن الكريم، وسط انتقاد وهجوم نشطاء السوشال ميديا على المسؤولين .

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