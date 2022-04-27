لقجع: “الحكومة ستتخذ إجراءات شجاعة لحماية 245 مليار درهم من المال العام”

هبة بريس - الدار البيضاء

أكد فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية أن الحكومة ستتخذ إجراءات شجاعة و صارمة لحماية حوالي 245 مليار درهم من المال العام الموجه للصفقات العمومية.

و أوضح لقجع في عرض قدمه بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، أن الحكومة تتدارس تفاصيل مشروع قانون يتعلق بالصفقات العمومية لقطع الطريق على الرشوة و الفساد.

و شدد الوزير ذاته على أنه يجب اتخاذ إجراءات شجاعة لتكون الصفقات العمومية بعيدة عن مظاهر الفساد، لأن الأمر يتعلق بحوالي 245 مليار درهم من الناتج الداخلي الخام متوقعة برسم سنة 2022.

و اعتبر الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن مرسوم القانون الجديد للصفقات العمومية سينهي الممارسات التي كانت تعكر بعض الصفقات العمومية، خاصة أن القانون المعمول به حاليا لم يتغير منذ سنوات.

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