لقجع: “نشتغل على ترسانة قانونية للصفقات العمومية لقطع الطريق على الممارسات المشبوهة”

2022-04-27 / 14:04
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هبة بريس - الدار البيضاء

أكد فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية أن الحكومة بصدد الإعداد لترسانة قانونية تتعلق بالصفقات العمومية و ذلك لتخليق المجال و وضع حد لبعض الممارسات المشبوهة.

و أوضح لقجع في مداخلة له على هامش أشغال اليوم الدراسي التشاوري المشترك بين لجنة المالية و التنمية الاقتصادية بمجلس النواب أن محاربة الفساد و الرشوة لا يجب أن يظل مجرد شعارات و خطابات بل يجب تنزيل ترسانة قانونية تسمح فعليا بمحاربة الممارسات المشبوهة و الدخيلة خاصة في الصفقات العمومية.

و شدد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية على أن المرسوم الجديد للصفقات العمومية يعتبر من إحدى الركائز الأساسية للتأسيس لدولة الحق والقانون و أن الحكومة تشتغل بشكل جدي على تنزيله في أقرب وقت.

و أضاف لقجع بأن مشروع المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية يكتسي أهمية كبيرة و سيساهم في بناء اقتصاد سليم ومحاربة جميع مظاهر الرشوىة والفساد.

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