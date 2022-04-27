رابطة الجمعيات الجهوية المغربية تعرب عن اندهاشها واستنكارها لتصريحات نائب رئيس المفوضية الأوروبية حول مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين
الصورة من الارشيف

ضمنها المغرب.. المفوضية الأوروبية تدعو لتسهيل دخول الكفاءات من 3 دول

2022-04-27 / 11:11
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هبة بريس

دعت المفوضية الأوروبية دول الاتحاد لتسهيل دخول الكفاءات من مصر وتونس والمغرب.

وفي أكتوبر 2021، اعتمد المجلس الأوروبي اللوائح المنظّمة لـ”البطاقة الزرقاء للاتحاد الأوروبي” أو “البلو كارد”، وهي التي تحدد شروط الدخول والإقامة للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي من المؤهلين تأهيلا عاليا والقادمين للعيش والعمل في الاتحاد الأوروبي

وتحدد اللوائح التوجيهية الخاصة بـ “البطاقة الزرقاء”، والتي أضيفت إليها تعديلات مكمّلة لتلك التي اعتمدت في 2009، شروط الدخول والإقامة التي يجب أن يفي بها رعايا البلدان وأفراد أسرهم من أجل الحصول على وظائف عالية الكفاءة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والتنقل داخل الاتحاد.

وتتيح اللوائح الجديدة نظام القبول باستقدام الكفاءات إلى دول الاتحاد الأوروبي التي تم اعتمادها “تهدف إلى جذب العمّال المؤهلين تأهيلاً عاليًا والاستفادة من خبراتهم لا سيما في القطاعات التي تواجه نقصًا في المهارات”.

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تعليق واحد

  1. لا يجب أن نفتخر بهذه الخطوة التي تساعد على استقدام الكفاءات للدول الأوربية التي تسعى دائما لتحقيق التقدم على حساب الدول الطائرة في طريق النمو

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