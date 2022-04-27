الرميلي تعيد النظر في دفتر تحملات استغلال شواطئ الدار البيضاء

هبة بريس - الدار البيضاء

تعود قاطنو و زوار الدار البيضاء خلال عطلة الصيف على فوضى كبيرة تطغى على شواطئ المدينة من خلال استغلال بعض الأشخاص لمساحات واسعة عبر وضع مظلات شمسية بأسعار مرتفعة و منع المصطافين الآخرين من وضع مظلاتهم بتلك الأماكن بحجة أنها محجوزة و مؤدى عنها.

فوضى شواطئ العاصمة الاقتصادية دفعت مجلس المدينة للتحرك قبل حلول فصل الصيف لهذا العام قصد وضع حد للتسيب الذي كانت تشهده الفضاءات الترفيهية و الرمال الشاطئية من خلال اشتراط دفتر تحملات جديد.

و ناقش مجلس نبيلة الرميلي بنود و تفاصيل دفتر التحملات الجديد قبل طرحه للمصادقة خلال دورة ماي العادية، و وضعت من خلاله جملة من شروط للراغبين في تدبير الشواطئ التابعة لنفوذها الترابي.

و يتضمن دفتر التحملات جملة من الشروط بكل من شاطئ عين دياب و لالة مريم و النحلة والشهدية، و من بينها تحديد أماكن وضع المظلات الشمسية مع توحيد لونها فضلا على إجبارية وضع لوحات إشهارية تتضمن أسعار كراء المظلات الشمسية بشكل بارز للزبناء.

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