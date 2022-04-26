بسبب استغلال اسمها …لطيفة رأفت تهدد باللجوء إلى القضاء

2022-04-26 / 13:31
0
نجلاء مزيان - هبة بريس

اعربت الفنانة المغربية لطيفة رأفت عن استنكارها الشديد بسبب إدراج إسمها في الترويج لحفل خيري من طرف جمعية خيرية و جمع التبرعات دون علمها.

و نشرت رأفت صورة “لافيش” عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “أنستغرام” معلقة عليها :” للأسف تم ادراج اسمي ضمن حفل خيري لا أعلم – ولم يسبق لأحد من الجمعية المذكورة الاتصال بي أو بمدير أعمالي السيد مصطفى الركراكي، أستنكر وبشدة استغلال اسمي في مثل هذه الأشياء وجمع الأموال والتبرعات باسم لطيفة رأفت خاصة عندما يتعلق الأمر بالأعمال الخيرية”.

و أضافت :”لذلك المرجو من كل منظمي الحفلات ورؤساء الجمعيات وكل من يرغب في التعامل مع الفنانة لطيفة رأفت التواصل معي أو مع مصطفى الركراكي مدير أعمالي سواء عبر الايمايل أو عبر.الخاص على الانستاغرام أو الاتصال مباشرة على الهاتف”.

و اختتمت الفنانة المغربية تدوينتها قائلة :”المرجو عدم ادراج اسم “رأفت” بغاية الدعاية أو الاستغلال لأنني سأتجه إلى القضاء”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of سلمى رشيد تصرح :” بلغوني أن أحلام رفضت وجودي معها بأحد المهرجانات “

سلمى رشيد تصرح :” بلغوني أن أحلام رفضت وجودي…

2022-04-26 / 12:09
Photo of أبطاله فنانون مغاربة ويهود…صوفيا أغيلاس تنتج فيلما عالميا

أبطاله فنانون مغاربة ويهود…صوفيا أغيلاس تنتج فيلما عالميا

2022-04-26 / 00:08
Photo of هل تزوج بطل “لمكتوب”؟..أيوب كريطع يكشف حقيقة الفيديو المتداول

هل تزوج بطل “لمكتوب”؟..أيوب كريطع يكشف حقيقة الفيديو المتداول

2022-04-25 / 16:43
Photo of أدهم النابلسي يرتل القرآن في أول ظهور له

أدهم النابلسي يرتل القرآن في أول ظهور له

2022-04-25 / 14:50
Photo of قريبا…ديو غنائي يجمع كل من حاتم عمور و زياد برجي

قريبا…ديو غنائي يجمع كل من حاتم عمور و زياد…

2022-04-25 / 13:39
Photo of وصفه بالحمار .. حسن الفد يرد بطريقته الخاصة على إساءة المخرج أحمد بولان له

وصفه بالحمار .. حسن الفد يرد بطريقته الخاصة على…

2022-04-25 / 11:25
Photo of بسبب حساب وهمي…دنيا بوطازوت تهدد باللجوء إلى القضاء

بسبب حساب وهمي…دنيا بوطازوت تهدد باللجوء إلى القضاء

2022-04-25 / 09:54
Photo of المغربية صوفيا السعيدي على غلاف المجلة العالمية Vogue

المغربية صوفيا السعيدي على غلاف المجلة العالمية Vogue

2022-04-24 / 23:32
Photo of بوطازوت أعلاهم و هند بنجبارة أدناهم…تعرف على أجور أبطال “لمكتوب”

بوطازوت أعلاهم و هند بنجبارة أدناهم…تعرف على أجور أبطال…

2022-04-23 / 23:14
Photo of المخرج “محمد اليونسي” ينتقد الاعمال التلفزية المعروضة خلال شهر رمضان

المخرج “محمد اليونسي” ينتقد الاعمال التلفزية المعروضة خلال شهر…

2022-04-23 / 16:44

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق