بسبب استغلال اسمها …لطيفة رأفت تهدد باللجوء إلى القضاء

نجلاء مزيان - هبة بريس

اعربت الفنانة المغربية لطيفة رأفت عن استنكارها الشديد بسبب إدراج إسمها في الترويج لحفل خيري من طرف جمعية خيرية و جمع التبرعات دون علمها.

و نشرت رأفت صورة “لافيش” عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “أنستغرام” معلقة عليها :” للأسف تم ادراج اسمي ضمن حفل خيري لا أعلم – ولم يسبق لأحد من الجمعية المذكورة الاتصال بي أو بمدير أعمالي السيد مصطفى الركراكي، أستنكر وبشدة استغلال اسمي في مثل هذه الأشياء وجمع الأموال والتبرعات باسم لطيفة رأفت خاصة عندما يتعلق الأمر بالأعمال الخيرية”.

و أضافت :”لذلك المرجو من كل منظمي الحفلات ورؤساء الجمعيات وكل من يرغب في التعامل مع الفنانة لطيفة رأفت التواصل معي أو مع مصطفى الركراكي مدير أعمالي سواء عبر الايمايل أو عبر.الخاص على الانستاغرام أو الاتصال مباشرة على الهاتف”.

و اختتمت الفنانة المغربية تدوينتها قائلة :”المرجو عدم ادراج اسم “رأفت” بغاية الدعاية أو الاستغلال لأنني سأتجه إلى القضاء”.

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