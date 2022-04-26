الرميلي تمهل “كازا إيفنت” خمسة أيام لتبرير هفواتها قبل الحسم في العقد

هبة بريس - البيضاء

قررت نبيلة الرميلي عمدة الدار البيضاء منح خمسة أيام إضافية لمسؤولي شركة “كازا إيفنت” قصد تقديم إيضاحات كافية بخصوص المشاكل التنظيمية التي شهدها مركب محمد الخامس بالدار البيضاء في المباريات الأخيرة.

و أسفر اجتماع لجنة التتبع الذي عقد يوم أمس بحضور عدد من الأطراف منها مجلس المدينة و شركة “كازا إيفنت” عن الاتفاق على عقد اجتماع ثاني يوم السبت للحسم في القرار الذي سيتم اتخاذه.

و تقرر أن تحضر أطراف جديدة في اجتماع السبت المقبل منها ممثلي ولاية أمن الدار البيضاء و ناديي الرجاء و الوداد للإدلاء بآرائهم و دفوعاتهم بخصوص الفضائح التي شهدها مركب محمد الخامس.

و يتوقع أن يسفر الاجتماع المقبل عن اتخاذ قرار فسخ عقد الانتداب مع شركة “كازا إيفنت” أو تعديل بنوده و ذلك في ظل الانتقادات الكبيرة التي رافقت تدبير الشركة للمركب.

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