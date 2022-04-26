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البيت الأبيض يعلق على شراء إيلون ماسك “تويتر

2022-04-26 / 00:16
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هبة بريس _ وكالات

علقت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي على شراء رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك شركة “تويتر” بصفقة بلغت قيمتها 44 مليار دولار.

وقالت بساكي: “بغض النظر عمن يمتلك تويتر، الرئيس قلق منذ فترة طويلة بشأن تأثير المنصات الاجتماعية الكبيرة على حياتنا اليومية، ولطالما شدد على أن منصات التكنولوجيا يجب أن تخضع للمساءلة عن الضرر الذي تسببه”.

وأضافت أن البيت الأبيض قلق من احتمال انتشار المعلومات المضللة، وبايدن نفسه مؤيد للإصلاحات التي تهدف إلى تحقيق المساءلة عن مثل هذه الانتهاكات.

وأعلنت “تويتر” أن مؤسس شركة “تسلا” اشترى منصة التواصل الاجتماعي بصفقة تبلغ قيمتها 44 مليار دولار.

من جهته قال ماسك في بيان مشترك مع الشركة: “حرية التعبير هي حجر الأساس لديمقراطية فاعلة، و”تويتر” هي الساحة الرقمية حيث تتم مناقشة القضايا الحيوية لمستقبل البشرية”.

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