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دكاترة “التعليم العالي” يؤسسون تنسيقية لتغيير الإطار

2022-04-25 / 20:47
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هبة بريس _ الرباط

أسس عدد من الموظفين الحاصلين على الدكتوراه بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تنسيقية للمطالبة بتغير الإطار نحو أستاذ باحث، للولوج إلى الجامعة وسد الخصاص المسجل في الموارد البشرية.

وفي هذا الصدد تم الأسبوع الجاري تأسيس “التنسيقية الوطنية للدكاترة الموظفين العاملين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار”، من أجل “تمكين جميع الدكاترة بالوزارة من تغيير الإطار وإعطاء شهادة الدكتوراه وحاملها المكانة التي يستحقانها

وتطالب التنسيقية بإحداث إطار أستاذ باحث له نفس مسار أستاذ التعليم العالي مساعد، وذلك بشكل تلقائي وبدون شروط مسبقة، ودعت الحكومة والوزارة المعنية إلى الاستجابة لمطلبها.

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‫3 تعليقات

  1. مبادرة ممتازه لهذه الفئة التي تشتغل جنبا إلى جنب مع الأساتذة الباحثين في الجامعه المغربية في مهام التدريس و مهام البحث العلمي. يجب انصافهم من الجهات المختصة بالتوفيق ان شاء الله

  3. نحيي عاليا الدكاترة الموظفين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على هذه الخطوة المهمة في سبيل إعادة الاعتبار لشهادة الدكتوراه في المغرب .. كما نثمن عاليا كل الاداريين الذين اجتهدوا من أجل مواصلة البحث العلمي رغم ظروف العمل الصعبة، فليس من السهل الجمع بين العمل الإداري والبحث العلمي فضلا عن الالتزامات الأسرية .. كما أن حل هذا الملف في إطار التعليم العالي مساعد هو ربح للدولة كونها تربح منصب العليم العالي دون ان تخسر من ميزانية الدولة ..

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