دكاترة “التعليم العالي” يؤسسون تنسيقية لتغيير الإطار

هبة بريس _ الرباط

أسس عدد من الموظفين الحاصلين على الدكتوراه بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تنسيقية للمطالبة بتغير الإطار نحو أستاذ باحث، للولوج إلى الجامعة وسد الخصاص المسجل في الموارد البشرية.

وفي هذا الصدد تم الأسبوع الجاري تأسيس “التنسيقية الوطنية للدكاترة الموظفين العاملين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار”، من أجل “تمكين جميع الدكاترة بالوزارة من تغيير الإطار وإعطاء شهادة الدكتوراه وحاملها المكانة التي يستحقانها

وتطالب التنسيقية بإحداث إطار أستاذ باحث له نفس مسار أستاذ التعليم العالي مساعد، وذلك بشكل تلقائي وبدون شروط مسبقة، ودعت الحكومة والوزارة المعنية إلى الاستجابة لمطلبها.

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