الملك يهنئ ماكرون: “متمنياتي لكم بكامل التوفيق في مواصلة أداء مهامكم”
هبة بريس
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد إيمانويل ماكرون بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الفرنسية .
ومما جاء في برقية جلالة الملك “يطيب لي أن أبعث إليكم بتهانئي بمناسبة إعادة انتخابكم رئيسا للجمهورية الفرنسية “.
وأضاف جلالة الملك ” وأغتنم هذه المناسبة لأعرب لكم عن متمنياتي لكم بكامل التوفيق في مواصلة أداء مهامكم . كما لا يفوتني أن أشيد بعمق ما يجمع بين الشعبين المغربي والفرنسي من روابط متعددة الأبعاد “.
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الملك من اعط الملاييو من الفوسفاط لماكرون لكي يربح في انتخابات فرنسا