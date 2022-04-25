الملك يهنئ ماكرون: “متمنياتي لكم بكامل التوفيق في مواصلة أداء مهامكم”

2022-04-25 / 14:34
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هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد إيمانويل ماكرون بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الفرنسية .

ومما جاء في برقية جلالة الملك “يطيب لي أن أبعث إليكم بتهانئي بمناسبة إعادة انتخابكم رئيسا للجمهورية الفرنسية “.

وأضاف جلالة الملك ” وأغتنم هذه المناسبة لأعرب لكم عن متمنياتي لكم بكامل التوفيق في مواصلة أداء مهامكم . كما لا يفوتني أن أشيد بعمق ما يجمع بين الشعبين المغربي والفرنسي من روابط متعددة الأبعاد “.

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