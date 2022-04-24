فرنسا..إعادة انتخاب إيمانويل ماكرون لولاية ثانية

2022-04-24 / 18:10
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هبة بريس - متابعة

بفاز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (44 عاما) بولاية ثانية بحصوله على 58.2 بالمئة من الأصوات مقابل 41.8 بالمئة لمنافسته زعيمة “التجمع الوطني” مارين لوبان (53 عاما)، وفق تقديرات أولية.

وأصبح ماكرون أول رئيس يُعاد انتخابه منذ جاك شيراك في 2002. تابعوا تغطيتنا المباشرة للانتخابات الفرنسية.

وبلغت نسبة المشاركة في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية الفرنسية 63.23 بالمئة وفق ما أعلنت وزارة الداخلية. أي أقل بنقطتين مقارنة بالدورة الثانية في انتخابات 2017. من ناحيته، أكد موفد فرانس24 الذي زار عدة مكاتب تصويت في باريس رائد أبو زايدة أن وتيرة التصويت في الدائرة الباريسية العشرين، وهي دائرة شعبية، انخفضت بعد الظهر مقارنة بالصباح حيث صوتت غالبية العائلات بشكل مبكر قبل مغادرة العاصمة لقضاء عطلة المدارس.

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