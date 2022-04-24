“البام” يطالب الحكومة بالغاء اختبار “PCR” لولوج التراب الوطني جوا

هبة بريس - الرباط

وجه النائب البرلماني، عادل الدفوف ، عن حزب الأصالة والمعاصرة ، سؤالا كتابيا الى وزير الصحة والحماية الاجتماعي، قصد التعجيل بالغاء نتيجة فحص “pcr” لولوج التراب الوطني عبر الرحلات الجوية ، بغية انعاش القطاع السياحي الذي تضرر بشدة من الاجراءات الاحترازية المصاحبة لفيروس كورونا .

وجاء في سؤال النائب البرلماني عن دائرة طنجة – أصيلة ، أنه بالنسبة للمسافرين القادمين عبر الرحلات الجوية فهم ملزمون بالإدلاء بجواز التلقيح ساري المفعول وبنتيجة اختبار “PCR” سلبي لا تقل مدته عن 48 ساعة ،عكس القادمين عبر الرحلات البحرية حيث تم وضع بروتوكول صحي يُلزم المواطنين المقيمين بالمغرب بالإدلاء بجواز التلقيح ساري المفعول أو الإدلاء بنتيجة اختبار “PCR” سلبي لا تقل مدته عن 72 ساعة من تاريخ السفر .

وطالب الدفوف من الحكومة ، التعجيل بإصدار قرار إلغاء نتيجة فحص “PCR” لولوج التراب الوطني عبر الرحلات الجوية، إنعاشا للقطاع السياحي الذي يحتاج إلى المزيد من الدعم والوقت للتعافي من تأثير أزمة جائحة كورونا والظروف الاقتصادية العالمية المضطربة التي كبلت نشاطه.

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