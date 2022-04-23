الجيش المالي يعلن عن اكتشاف مقبرة جماعية قرب قاعدة فرنسية

2022-04-23 / 11:30
0
هبة بريس - وكالات

أعلن الجيش المالي، ليلة السبت، عثوره على مقبرة جماعية قرب قاعدة أعادها الجيش الفرنسي قبل أربعة أيام في غوسي شمالي البلاد.

يأتي ذلك بعد ساعات على اتهام الجيش الفرنسي لمرتزقة روس من مجموعة فاغنر بالتلاعب بالمعلومات.

وأكد الجيش الفرنسي أنه صوّر ما قال إنهم مرتزقة روس يدفنون جثثا قرب قاعدة غوسي بهدف اتهام الفرنسيين بترك مقبرة جماعية وراءهم.

وذكرت هيئة الأركان العامة للجيوش المالية في بيان أنه “تم العثور على جثث في حالة تحلُّل متقدم في مقبرة جماعية ليست بعيدة عن المعسكر الذي كانت تشغله سابقا قوة برخان الفرنسية”.

ولفت البيان إلى أن “حالة التحلل المتقدمة للجثث تشير إلى أن هذه المقبرة الجماعية كانت موجودة قبل وقت طويل من تسليم” القاعدة.

وأضاف: “بالتالي فإن المسؤولية عن هذا العمل لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تُنسب” إلى القوات المسلحة المالية.

وأشار إلى أن تحقيقا سيُفتح لتحديد كل التفاصيل المتعلقة بالمقبرة الجماعية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الاقتصاد الأقوى عالميا يعاني.. التضخم يضرب أميركا

الاقتصاد الأقوى عالميا يعاني.. التضخم يضرب أميركا

2022-04-23 / 13:15
Photo of تقرير: ارتفاع أسعار المعيشة تدفع البعض إلى التخلي عن حيواناتهم الأليفة

تقرير: ارتفاع أسعار المعيشة تدفع البعض إلى التخلي عن…

2022-04-23 / 10:33
Photo of زيلينسكي يشكر الغرب: أخيرا بدأت الأسلحة المناسبة تصل تباعا

زيلينسكي يشكر الغرب: أخيرا بدأت الأسلحة المناسبة تصل تباعا

2022-04-23 / 10:29
Photo of التشيك تطلب منحها مقعد روسيا في مجلس حقوق الإنسان

التشيك تطلب منحها مقعد روسيا في مجلس حقوق الإنسان

2022-04-22 / 22:12
Photo of الشرطة: إطلاق نار في العاصمة واشنطن وسقوط 3 ضحايا

الشرطة: إطلاق نار في العاصمة واشنطن وسقوط 3 ضحايا

2022-04-22 / 21:47

أظهر شابا أسود البشرة في وضعية خادم.. برنامج تلفزيوني…

2022-04-22 / 20:23
Photo of وضع معارض روسي بارز رهن الحبس الاحتياطي لنشره معلومات عن الجيش

وضع معارض روسي بارز رهن الحبس الاحتياطي لنشره معلومات…

2022-04-22 / 20:04
Photo of توقف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا فرانس برس

توقف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا فرانس برس

2022-04-22 / 18:38
Photo of إعادة فتح السفارة البريطانية في كييف الأسبوع المقبل

إعادة فتح السفارة البريطانية في كييف الأسبوع المقبل

2022-04-22 / 17:53
Photo of عشرات القتلى بتفجير في مسجد للصوفيين شمالي أفغانستان

عشرات القتلى بتفجير في مسجد للصوفيين شمالي أفغانستان

2022-04-22 / 17:50

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق