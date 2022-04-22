فوضى تنظيمية تسبق مباراة الرجاء ضد الأهلي في “دونور”

هبة بريس _ الرباط

يعيش ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء حالة من الفوضى التنظيمية قبيل مباراة الرجاء الرياضي ضد الأهلي المصري، المقررة مساء اليوم الجمعة، ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وشهد محيط ملعب “دونور” فوضى تنظيمية بعدما عمد العشرات من المشجعين لتسلق سياج الملعب والدخول في الوقت الذي أغلقت فيه بوابات الملعب بسبب الفوضى

كما اقتحم عدد من المشجعين أرضية الملعب وتم توقيفهم من طرف رجال الأمن، ما ينذر بسيناريوهات أسوأ في حالة لم يتم التعامل بحزم مع هذه الفوضى

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