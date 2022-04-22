فوضى تنظيمية تسبق مباراة الرجاء ضد الأهلي في “دونور”

2022-04-22 / 21:26
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هبة بريس _ الرباط

يعيش ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء حالة من الفوضى التنظيمية قبيل مباراة الرجاء الرياضي ضد الأهلي المصري، المقررة مساء اليوم الجمعة، ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وشهد محيط ملعب “دونور” فوضى تنظيمية بعدما عمد العشرات من المشجعين لتسلق سياج الملعب والدخول في الوقت الذي أغلقت فيه بوابات الملعب بسبب الفوضى

كما اقتحم عدد من المشجعين أرضية الملعب وتم توقيفهم من طرف رجال الأمن، ما ينذر بسيناريوهات أسوأ في حالة لم يتم التعامل بحزم مع هذه الفوضى

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‫6 تعليقات

  1. شغب الملاعب ينتقل إلى الأحياء و المدارس
    من المسؤول عن هذه السلوكات اللتي أصبحت تهدد سلامة الأطفال و المراهقين والمجتمع..

  2. وجب سن قانون منع القاصرين من دخول الملاعب وكذا وضع نظام معلوماتي يمنع ولوج المشاغبين من ذوي السوابق الاجرامية باحدات تذاكر مطبوع عليها اسم و رقم بطاقة المشجع المعني بولوج الملعب ..

  3. اعتقد ان الجيل الجديد يحتاج لصرامة من نوع اخر لا مجال لمثل هؤلاء في المغرب نحن نريد شبابا نافعا لبلاده ولشعبها لا شباب يشوه بلاده وشعبها ..

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