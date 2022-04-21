بينهم هاريس وزوكربيرغ.. روسيا تفرض عقوبات على 90 أمريكيا وكنديا

هبة بريس - وكالات

أعلنت موسكو اليوم الخميس فرضها عقوبات على 90 شخصية أمريكية وكندية بينهم مسؤولون كبار، في خطوة جوابية على عقوبات شخصية فرضتها كندا والولايات المتحدة على مواطنين روس.

وأعلنت الخارجية الروسية في بيانين منفصلين منع 29 مواطنا أمريكيا و61 كنديا من دخول أراضي روسيا لفترة غير محددة، مشددة على أن هذا الإجراء يطال مسؤولين ورجال أعمال وخبراء وعسكريين سابقين وحاليين تعتبرهم موسكو مسؤولين عن “تحديد الأجندة الروسوفوبية” في الولايات المتحدة و”تبرير وتطبيق النهج الروسوفوبي الذي يتبعه النظام الحاكم في كندا”.

كما تطال العقوبات الروسية الجديدة عددا من زوجات وأزواج مسؤولين كبار في الولايات المتحدة.

وتشمل قائمة عقوبات الأمريكيين الروسية:

نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس وزوجها دوغ إمهوف

النائبة الأولى لوزير الدفاع الأمريكي كاثلين هيكس

نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية كريستوفر غرادي

المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي

المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس

كبير موظفي البيت الأبيض رونالد كلاين

أمينة إدارة البيت الأبيض إيفان راين (زوجة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن)

مستشارة وزير العدل مارغاريت غودلاندر (زوجة مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك ساليفان)

الباحث السياسي روبرت كاغان (زوج مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند)

نائب وزير الصحة ريتشارد ليفين

الرئيس التنفيذي لـ”بنك أمريكا” برايان موينيهان

المؤسس المشارك ورئيس مجلس إدارة شركة “ميتا” (“فيسبوك” سابقا) مارك زوكربيرغ

كما تضم القائمة أسماء رؤساء عدد من الشركات الأمريكية المنخرطين بتطوير وإنتاج الأسلحة والمعدات العسكرية،، وهي “نورثروب غرومان” و”جنرال ديناميكس” و”هنتنغتون إينغلس للصناعات” و”إل 3 هاريس تكنولوجيز” و”أيرووايرومنت” و”ليدوس” و”بوز ألين هاميلتون” و”أيروجيت روكتداين”.

كما تطال العقوبات عددا من الخبراء والمحللين السياسيين والصحفيين في الولايات المتحدة.

وتشمل القائمة السوداء الروسية أسماء مسؤولين كنديين مدنيين وعسكريين رفيعي المستوى وصحفيين ومحللين وقادة منظمات غير حكومية.

وتطال:

مدير الاتصالات في مكتب رئيس الوزراء الكندي كاميرون أحمد

قائد القوات الخاصة في الجيش الكندي ستيف بويفين

قائد البحرية الكندية كرايغ باينس

قائد سلاح الجو الكندي إل مينزينغر

رئيس جهاز الأمن والاستخبارات الكندية دافيد فينيو

قائد القيادة المشتركة لعمليات القوات المسلحة الكندية روبرت أوتشتيرلوني

مستشار رئيس الوزراء الكندي للسياسات الخارجية والدفاعية دان كوستيلو

وغيرهم من المسؤولين العسكريين والمدنيين.

وأدرجت روسيا على القائمة السوداء حكام عدد من الولايات الكندية، وقياديين حاليين وسابقين لبعثة “يونيفاير” العسكرية التي كشفت وسائل إعلام كندية تورطها في تدريب عناصر كتيبة “آزوف” النازية في أوكرانيا.

وتعهدت روسيا بتوسيع قائمتي العقوبات في المستقبل القريب.

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