بايتاس: الحكومة صرفت أزيد من 344 مليون درهم لفائدة مهنيي النقل

2022-04-21 / 14:27
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هبة بريس - الرباط

كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أنه إلى حدود يوم أمس الأربعاء 20 أبريل الجاري، صرفت الحكومة أزيد من 344 مليون درهم لفائدة مهنيي النقل في إطار الدعم المقدم لهذه الفئة بسبب ارتفاع أسعار المحروقات.

وذكر بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحفيين بالندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، أن هذا الدعم شمل حوالي 140 ألف عربة .

ووجه هذا الدعم للمهنيين، يضيف باتاس، للمساهمة في الحفاظ على نفس أسعار تنقل البضائع والأشخاص في ظل الارتفاع المسجل في أسعار المحروقات.

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