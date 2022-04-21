بيان الوزراء العرب حول “أحداث القدس” يبرز دور الملك.. وممثل الجزائر يطالب بإضافة “دور تبون”

2022-04-21 / 11:55
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هبة بريس

بعدما أقدمت الجزائر على عرقلة بيان لمجموعة السفراء العرب لدى هيئة الأمم المتحدة بنيويورك بشأن التصعيد الأخير الذي تعرفه باحات المسجد الأقصى المبارك ، قام ممثلها في الاجتماع الرابع للجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانوينة في مدينة القدس المحتلة اليوم الخميس بعمان ، بمحاولة مماثلة لكنها باءت بالفشل.

فبعدما لاحظ بأن البيان الختامي للجنة يضم فقرة تبرز دور صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، رئيس لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس الشريف ، في نصرة هذه المدينة المقدسة وصمود سكانها ، طالب الممثل الجزائري بتضمين البيان فقرة حول الدور المزعوم للرئيس الجزائري بذلك الخصوص ، وهو الطلب الذي لم يعره المشاركون أي اعتبار ، فتم اعتماد البيان بالإجماع كما اقترحته رئاسة اللجنة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية بكامل الفقرة سالفة الذكر الخاصة برئاسة لجنة القدس.

وكرس رفض اللجنة للطلب الجزائري عزلة الجزائر ، التي لم تجد سوى التحفظ على البيان ، وهو تحفظ لا يؤثر على الإجماع العربي تجاه دعم القدس وسكانها.

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