الصورة من الارشيف

إطلاق صاروخ من قطاع غزة يسقط في مستوطنة سديروت الإسرائيلية

2022-04-20 / 22:34
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أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، سقوط صاروخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات إسرائيلية قريبة.
وقال الجيش في بيان نشره على حسابه في موقع تويتر: “تفعيل صافرات الإنذار قبل قليل في منطقة غلاف غزة بعد رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل

من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة في مستوطنة سديروت ولم يتم اعتراضه بواسطة منظومة القبة الحديدية، على ما نقلت القناة “13” الإسرائيلية.

وأضاف: “نتيجة لإطلاق الصاروخ أصيب 4 أشخاص بحالة من الفزع ووقعت أضرار في المكان”.
فيما نشرت وسائل إعلام عبرية وناشطون على مواقع التواصل صورا تظهر أضرارا طفيفة لحقت بأحد المنازل وسيارة في سديروت جراء سقوط الصاروخ

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