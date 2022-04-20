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أول تعليق من البنتاغون على الصاروخ الروسي “سارمات”

2022-04-20 / 17:33
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هبة بريس _ وكالات

قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الأربعاء، إن الولايات المتحدة لا ترى في التجربة الصاروخية الروسية أي تهديد لواشنطن أو لحلفائها.

وذكر متحدث باسم البنتاغون أن “التجربة الصاروخية الروسية روتينية ولم تكن مفاجئة للولايات المتحدة”، وفقا لمراسل الحرة.

وأضاف أن “روسيا أبلغت الولايات المتحدة بشكل مسبق نيتها إجراء تجربة لصاروخ عابر للقارات وفقا لاتفاقية سترات”.

على صعيد آخر، كشف مسؤول رفيع في البنتاغون لمراسل “الحرة” أن مزيدا من الذخائر ومدافع هاويتزر ستصل أوكرانيا خلال الأيام المقبلة.

وأشار إلى أن أكثر من خمسين جندي أوكراني يتلقون تدريبات على مدافع هاوتزر خارج أوكرانيا على مدى أسبوع، مبينا أن “20 طائرة عسكرية أضيفت إلى أسطول أوكرانيا بفضل قطع الغيار التي أرسلتها الولايات المتحدة”.

وكان الجيش الروسي أعلن، الأربعاء، أنه أجرى أول تجربة “ناجحة” على صاروخ بالستي عابر للقارات من طراز “سارمات”، وهو سلاح من جيل جديد ومداه بعيد جدا ووصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنّه “لا مثيل له”.

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