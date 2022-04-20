رئيس جزر الكناري : تنقيب المغرب عن النفط والغاز يجري داخل مياهه

هبة بريس _ الرباط

اعترف رئيس جزر الكناري أنخيل فيكتور توريس، في تصريح إعلامي اليوم الأربعاء، ان المغرب ينقب عن الغاز والنفط داخل حدوده البحرية

ونفى الأخير وفق “أوروبا بريس” قيام المغرب بأي عمليات للتنقيب عن الغاز أو النفط داخل ما يسميه بـ”الحدود البحرية” لجزر الكناري، مشيرا إلى أن أعمال التنقيب الجارية حاليا من طرف المملكة المغربية تقع داخل الحدود البحرية التابعة لها.

وقال إن ما يروج حول قيام المغرب بالتنقيب خارج حدوده البحرية غير صحيح، وعلى “الجميع أن يكون مرتاح البال من هذه الناحية” حسب تعبيره.

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