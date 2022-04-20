الصورة تعبيرية

رئيس جزر الكناري : تنقيب المغرب عن النفط والغاز يجري داخل مياهه

2022-04-20 / 17:18
0
هبة بريس _ الرباط

اعترف رئيس جزر الكناري أنخيل فيكتور توريس، في تصريح إعلامي اليوم الأربعاء، ان المغرب ينقب عن الغاز والنفط داخل حدوده البحرية

ونفى الأخير وفق “أوروبا بريس” قيام المغرب بأي عمليات للتنقيب عن الغاز أو النفط داخل ما يسميه بـ”الحدود البحرية” لجزر الكناري، مشيرا إلى أن أعمال التنقيب الجارية حاليا من طرف المملكة المغربية تقع داخل الحدود البحرية التابعة لها.

وقال إن ما يروج حول قيام المغرب بالتنقيب خارج حدوده البحرية غير صحيح، وعلى “الجميع أن يكون مرتاح البال من هذه الناحية” حسب تعبيره.

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مدرس يغتصب 12 تلميذا أثناء “الدروس الخصوصية” بأندونوسيا

مدرس يغتصب 12 تلميذا أثناء “الدروس الخصوصية” بأندونوسيا

2022-04-20 / 17:42
Photo of أول تعليق من البنتاغون على الصاروخ الروسي “سارمات”

أول تعليق من البنتاغون على الصاروخ الروسي “سارمات”

2022-04-20 / 17:33
Photo of لا مثيل له في العالم.. روسيا تنجح في اختبار صاروخ عابر للقارات

لا مثيل له في العالم.. روسيا تنجح في اختبار…

2022-04-20 / 16:29
Photo of إسبانيا توقف العمل بقرار إلزامية ارتداء الكمامات بالأماكن المغلقة

إسبانيا توقف العمل بقرار إلزامية ارتداء الكمامات بالأماكن المغلقة

2022-04-20 / 14:22
Photo of بوتين: سنواصل عمليتنا العسكرية بأوكرانيا

بوتين: سنواصل عمليتنا العسكرية بأوكرانيا

2022-04-20 / 13:35
Photo of رسميا.. القضاء البريطاني يسمح بتسليم مؤسس ويكيليكس لأمريكا

رسميا.. القضاء البريطاني يسمح بتسليم مؤسس ويكيليكس لأمريكا

2022-04-20 / 12:31
Photo of أردوغان: علاقتنا مع إسرائيل للدفاع عن القضية الفلسطينية

أردوغان: علاقتنا مع إسرائيل للدفاع عن القضية الفلسطينية

2022-04-20 / 11:13
Photo of الجزائر.. ضبط “ماء حفظ الجثث” لحفظ اللحوم الفاسدة وبيعها

الجزائر.. ضبط “ماء حفظ الجثث” لحفظ اللحوم الفاسدة وبيعها

2022-04-20 / 10:37
Photo of حتى نهاية شهر رمضان.. إغلاق باحات المسجد الأقصى أمام اليهود

حتى نهاية شهر رمضان.. إغلاق باحات المسجد الأقصى أمام…

2022-04-20 / 09:44
Photo of التوتر الإسرائيلي الفلسطيني.. بلينكن يهاتف عباس ولابيد

التوتر الإسرائيلي الفلسطيني.. بلينكن يهاتف عباس ولابيد

2022-04-19 / 23:23

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق