الجامعة توقف أيت منا بسبب دخوله أرضية الملعب للاحتجاج على الحكم

2022-04-20 / 13:44
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هبة بريس - الدار البيضاء

بعد الضجة التي أثيرت بخصوص ولوج هشام أيت منا رئيس شباب المحمدية لأرضية مركب محمد الخامس بالدار البيضاء للاحتجاج على الحكم رضوان جيد، عاقبت الجامعة أيت منا بتوقيفه لمدة محدودة.

و حسب ما نشره الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ، فقد اجتمعت اللجنة المركزية للتأديب وأصدرت قرار توقيف هشام أيت منا رئيس فريق شباب المحمدية، لمباراتين نافذتين مع تغريمه مبلغ 20 ألف درهما.

و حسب اللجنة ذاتها، فمعاقبة أيت منا تأتي بسبب دخوله أرضية الملعب للاحتجاج على قرارات الحكم خلال نهاية المقابلة التي جمعت فريقه بنادي الوداد الرياضي برسم ثمن نهائي كأس العرش.

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