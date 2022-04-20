القضية الفلسطينية.. الPPS ينوه بالموقف الرسمي للمملكة

هبة بريس - الرباط

أدان المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، بشدة، الاقتحاماتِ والاعتداءاتِ النكراء التي تقترفها قواتُ الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، سواء في القدس والمسجد الأقصى، أو في أيِّ جزءٍ آخر من الأراضي الفلسطينية.

وجَــدَّدَ الحزب، الذي يُنَوِّهُ بالموقف الرسمي لبلادنا بخصوص الموضوع، تأكيدَهُ على دَعمِهِ لنضالات الشعب الفلسطيني من أجل انتزاع كافة حقوقه الوطنية المشروعة، وفي طليعتها استرجاع أرضه المغتصبة وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

هذا ويشار الى أن المملكة المغربية التي يرأس عاهلها جلالة الملك محمد السادس، لجنة القدس الشريف التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، أعربت عن إدانتها الشديدة واستنكارها القوي لإقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام المسجد الأقصى وإغلاق بواباته والاعتداء على المصلين العزل داخل المسجد وفي باحاته الخارجية، مما خلف عددا من المصابين.

وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن المملكة تعتبر أن «هذا الاعتداء الصارخ والاستفزاز الممنهج خلال شهر رمضان المبارك على حرمة المسجد الأقصى ومكانته في وجدان الأمة الإسلامية، من شأنه أن يقوي مشاعر الحقد والكراهية والتطرف وأن يقضي على فرص إحياء عملية السلام في المنطقة».

وأضاف المصدر ذاته أن المملكة المغربية تدعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذه الانتهاكات والاعتداءات على الشعب الفلسطيني الأعزل وعلى مقدساته.

وأشار إلى أنه «بتعليمات من جلالة الملك محمد السادس، فقد تم تبليغ هذا الشجب والتنديد مباشرة إلى رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط».

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