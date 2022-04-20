اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب الثلاثاء المقبل لبحث تطورات الوضع في القدس المحتلة
الاعتداء على الأقصى

القضية الفلسطينية.. الPPS ينوه بالموقف الرسمي للمملكة

2022-04-20 / 12:46
0
هبة بريس - الرباط

أدان المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، بشدة، الاقتحاماتِ والاعتداءاتِ النكراء التي تقترفها قواتُ الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، سواء في القدس والمسجد الأقصى، أو في أيِّ جزءٍ آخر من الأراضي الفلسطينية.

وجَــدَّدَ الحزب، الذي يُنَوِّهُ بالموقف الرسمي لبلادنا بخصوص الموضوع، تأكيدَهُ على دَعمِهِ لنضالات الشعب الفلسطيني من أجل انتزاع كافة حقوقه الوطنية المشروعة، وفي طليعتها استرجاع أرضه المغتصبة وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

هذا ويشار الى أن المملكة المغربية التي يرأس عاهلها جلالة الملك محمد السادس، لجنة القدس الشريف التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، أعربت عن إدانتها الشديدة واستنكارها القوي لإقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام المسجد الأقصى وإغلاق بواباته والاعتداء على المصلين العزل داخل المسجد وفي باحاته الخارجية، مما خلف عددا من المصابين.

وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن المملكة تعتبر أن «هذا الاعتداء الصارخ والاستفزاز الممنهج خلال شهر رمضان المبارك على حرمة المسجد الأقصى ومكانته في وجدان الأمة الإسلامية، من شأنه أن يقوي مشاعر الحقد والكراهية والتطرف وأن يقضي على فرص إحياء عملية السلام في المنطقة».

وأضاف المصدر ذاته أن المملكة المغربية تدعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذه الانتهاكات والاعتداءات على الشعب الفلسطيني الأعزل وعلى مقدساته.

وأشار إلى أنه «بتعليمات من جلالة الملك محمد السادس، فقد تم تبليغ هذا الشجب والتنديد مباشرة إلى رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط».

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of جون أفريك: مواقف إسبانيا وألمانيا وأمريكا أضعفت أطروحة “البوليساريو”

جون أفريك: مواقف إسبانيا وألمانيا وأمريكا أضعفت أطروحة “البوليساريو”

2022-04-20 / 11:35
Photo of ارتفاع الأسعار.. الPPS يصف التدابير المتخذة ب”الضعيفة”

ارتفاع الأسعار.. الPPS يصف التدابير المتخذة ب”الضعيفة”

2022-04-20 / 11:06
Photo of بنكيران: “أغضبني تصرف الوزيرة لي جمعت شي مؤثرين و عطاتهم 23 مليار”

بنكيران: “أغضبني تصرف الوزيرة لي جمعت شي مؤثرين و…

2022-04-20 / 09:59
Photo of بنكيران يعترف: “نحن من حررنا أسعار المحروقات ونعتز بذلك”

بنكيران يعترف: “نحن من حررنا أسعار المحروقات ونعتز بذلك”

2022-04-20 / 09:15
Photo of أمام مجلس السلم والأمن ..المغرب يجدد تضامنه مع دول منطقة البحيرات الكبرى

أمام مجلس السلم والأمن ..المغرب يجدد تضامنه مع دول…

2022-04-19 / 23:42
Photo of وهبي يتوعد جمعيات حماية المال العام بمنعها من وضع شكايات ضد المنتخبين

وهبي يتوعد جمعيات حماية المال العام بمنعها من وضع…

2022-04-19 / 22:38
Photo of الطالبي العلمي ..السياسة الملكية أكسبت المغرب تقديرا واحتراما كبيرين في المحافل الدولية

الطالبي العلمي ..السياسة الملكية أكسبت المغرب تقديرا واحتراما كبيرين…

2022-04-19 / 21:41
Photo of المغرب والنرويج يجددان التزامهما بمواصلة تعزيز الحوار السياسي

المغرب والنرويج يجددان التزامهما بمواصلة تعزيز الحوار السياسي

2022-04-19 / 21:15
Photo of رئيس منتدى كرانس مونتانا حول.الصحراء .. دقت ساعة السياسة الواقعية بالنسبة للبلدان الأوروبية

رئيس منتدى كرانس مونتانا حول.الصحراء .. دقت ساعة السياسة…

2022-04-19 / 18:25
Photo of سفير : الملك يضع قضية القدس في أعلى سلم الأولويات

سفير : الملك يضع قضية القدس في أعلى سلم…

2022-04-19 / 17:24

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق