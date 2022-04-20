بنكيران: “أغضبني تصرف الوزيرة لي جمعت شي مؤثرين و عطاتهم 23 مليار”

2022-04-20 / 09:59
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هبة بريس - الدار البيضاء

وجه عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة و التنمية انتقادات قوية لحكومة عزيز أخنوش معتبرا إياها لم ترق لمستوى الطموحات و الوعود التي قدموها للمواطنين خلال الحملة الانتخابية.

و استغل بنكيران الفرصة من خلال بث مباشر بصفحته الرسمية ليتحدث باقتضاب عن برنامج “فرصة” الذي أثار ضجة كبيرة قبل أيام خاصة في الشق المتعلق بالترويج و الإشهار.

و قال بنكيران: “سمح لي أسي عزيز، أغضبني نشوف وزيرة معاك في الحكومة كتجمع شي مؤثرين، فهمتيني و لا لا، و كتوزع عليهم الفلوس، 23 مليار ديال سنتيم، في الوقت لي كتقول معنديش عصا سحرية لتخفيض الأسعار”.

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