برلماني يطالب برفع عدد رحلات “البراق” بين محور طنجة – الدار البيضاء

هبة بريس - مكتب طنجة

وجه النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة ، عاد الدفوف ، سؤالا كتابيا لوزير النقل واللوجستيك حول الرفع من عدد رحلات قطار “البراق ” بين محول طنجة – الدار البيضاء .

وجاء في سؤال النائب البرلماني عن دائرة طنجة – أصيلة أنه :” سبق أن جاء في بلاغ للمكتب الوطني للسكك الحديدية في بداية شهر أبريل أن محور طنجة- الدار البيضاء “البراق” سيعرف تغييرات، حيث سيشمل برنامج سير قطارات “البراق” خلال شهر رمضان توفير 16 قطارا في اليوم، خلال الفترتين الصباحية والمسائية، بوتيرة قطار كل ساعتين، وقطار آخر بعد الإفطار في حدود العاشرة ليلا، ولكن تبقى هذه الرحلات المبرمجة من طرف المكتب الوطني للسكة الحديدية غير كافية، وبالخصوص تخصيص رحلة وحيدة بعد الإفطار.”.

ويأتي طلب النائب البرلماني بالرفع من عدد رحلات “البراق “نظرا للطلب المتزايد على السفر في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وعطلة عيد الفطر، حيث أصبح من الضروري زيادة عدد الرحلات المبرمجة لكي تواكب الطلب المتزايد على السفر نحو هذه الوجهة.

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