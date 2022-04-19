عبد اللطيف وهبي

وهبي يتوعد جمعيات حماية المال العام بمنعها من وضع شكايات ضد المنتخبين

2022-04-19 / 22:38
5
هبة بريس _ الرباط

توعد عبد اللطيف وهبي وزير العدل، جمعيات حماية المال العام بمنعها من رفع شكايات ضد المنتخبين والشخصيات بشأن اختلاس المال العام.

وقال وهبي اليوم في مجلس المستشارين، إن تعديلا في قانون المسطرة الجنائية سينص على أن وزير الداخلية هو من له صلاحية وضع شكايات لدى النيابة العامة بشأن اختلاس المال العام وليس الجمعيات.

وأوضح أن “هناك من ليست له جمعية ولم يعقد جمعا عاما ويقول إنه رئيس لجمعية حماية المال العام

و حسب وهبي “لا يمكن لأي كان تقديم شكاية ضد أي شخض، إلا إذا كان هو مصدر المال ومادام ماعاطي تا ريال فإنه ليس من حقه التكلم ”

وتابع وهبي أن متابعة المنتخبين من طرف جمعيات حماية المال العام يجب أن تتوقف، لأن “متابعة أموال الدولة هو شغل الدولة، فيما يقتصر دور المواطن على إبداء الملاحظات

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أمام مجلس السلم والأمن ..المغرب يجدد تضامنه مع دول منطقة البحيرات الكبرى

أمام مجلس السلم والأمن ..المغرب يجدد تضامنه مع دول…

2022-04-19 / 23:42
Photo of الطالبي العلمي ..السياسة الملكية أكسبت المغرب تقديرا واحتراما كبيرين في المحافل الدولية

الطالبي العلمي ..السياسة الملكية أكسبت المغرب تقديرا واحتراما كبيرين…

2022-04-19 / 21:41
Photo of المغرب والنرويج يجددان التزامهما بمواصلة تعزيز الحوار السياسي

المغرب والنرويج يجددان التزامهما بمواصلة تعزيز الحوار السياسي

2022-04-19 / 21:15
Photo of رئيس منتدى كرانس مونتانا حول.الصحراء .. دقت ساعة السياسة الواقعية بالنسبة للبلدان الأوروبية

رئيس منتدى كرانس مونتانا حول.الصحراء .. دقت ساعة السياسة…

2022-04-19 / 18:25
Photo of سفير : الملك يضع قضية القدس في أعلى سلم الأولويات

سفير : الملك يضع قضية القدس في أعلى سلم…

2022-04-19 / 17:24
Photo of وهبي: “أكبر مشكل كاين في وزارة العدل هم الخبراء و سنعيد النظر فيهم”

وهبي: “أكبر مشكل كاين في وزارة العدل هم الخبراء…

2022-04-19 / 16:53
Photo of بنموسى: “كل جمعية لم تحترم حقوق المربيات سنفسخ تعاقد الوزارة معها”

بنموسى: “كل جمعية لم تحترم حقوق المربيات سنفسخ تعاقد…

2022-04-19 / 16:40
Photo of مجلس الأمن يعقد جلسةً خاصة لمناقشة ملف الصحراء المغربية

مجلس الأمن يعقد جلسةً خاصة لمناقشة ملف الصحراء المغربية

2022-04-19 / 16:27
Photo of وزير العدل: “جا وقت المحاسبة و باراكا من شي باس ما كاين و هذا ديالنا و هذا صاحبي”

وزير العدل: “جا وقت المحاسبة و باراكا من شي…

2022-04-19 / 14:59
Photo of وهبي: “بعض الأزواج يذهبون لمدن أخرى للحصول على شهادة العزوبية والزواج سرا”

وهبي: “بعض الأزواج يذهبون لمدن أخرى للحصول على شهادة…

2022-04-19 / 13:51

‫5 تعليقات

  1. الحمد لله. احسن قرار اتخذه الوزير. لان بعض الناس يبتزون باسم بعض الجمعيات.

  2. أيها المغاربة اسمعوا و عوا سدوا فامكم بل خيطوهم ماعندكومش الحق تهضروا على شي ريال الا ما كنتوش دفعتوه من جيبكم ؟ و قد اعذر من انذر في المقابل ايها المفسدون السارقون للمال العام ابشروا بالخير الوفير فلايير البترول و الغاز تية لا محالة فجهزوا مخادعكم و صناديقكم و لا تخافوا من الفضيحة او من المتابعة ؟ اليوم تاكدت مليونا في المائة ان الفساد يحمي نفسه و ان السياسيين يحمون مصالحهم الذاتية باخراج اخنوش لقانون مراحعة الصفقات العمومية في ظل الازمة الحالية و الذي هللت له الباترونا و استبشرت به خيرا اما انتم ايها الشعب المغربي الشعبي فموتوا بالفقسة … حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم ترمون الفتات ل…….. ايام الانتخابات و انتهى الكلام و لم تبق الا عبرات تغالبها العين حسرة على هذا الوضع البئيس

  3. Sil y a des associations qui défendent les femmes battues même si ce ne sont pas elles qui les ont mariées et d’autres qui défendent des enfants maltraités même si elles ne sont pas leurs parents alors il est légitime que des associations défendent les deniers publics. Les paroles de ce monsieur commencent à sentir la toute puissance de celui qui croit être l’Etat à lui seul

  4. Ça c’est du vole légaliser donc le responsable vole l’argent d’un projet et partage avec ses responsables et test dans l’impunité total donc fait ce qu’il veut de son point de pouvoir

  5. قرار يخدم مصالحهم اذا كان يريدون الحفاظ على المال العام فلا خوف من المحاسب..يروحون الديمقراطية على مقاسيهم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق