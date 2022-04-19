وهبي يتوعد جمعيات حماية المال العام بمنعها من وضع شكايات ضد المنتخبين
هبة بريس _ الرباط
توعد عبد اللطيف وهبي وزير العدل، جمعيات حماية المال العام بمنعها من رفع شكايات ضد المنتخبين والشخصيات بشأن اختلاس المال العام.
وقال وهبي اليوم في مجلس المستشارين، إن تعديلا في قانون المسطرة الجنائية سينص على أن وزير الداخلية هو من له صلاحية وضع شكايات لدى النيابة العامة بشأن اختلاس المال العام وليس الجمعيات.
وأوضح أن “هناك من ليست له جمعية ولم يعقد جمعا عاما ويقول إنه رئيس لجمعية حماية المال العام
و حسب وهبي “لا يمكن لأي كان تقديم شكاية ضد أي شخض، إلا إذا كان هو مصدر المال ومادام ماعاطي تا ريال فإنه ليس من حقه التكلم ”
وتابع وهبي أن متابعة المنتخبين من طرف جمعيات حماية المال العام يجب أن تتوقف، لأن “متابعة أموال الدولة هو شغل الدولة، فيما يقتصر دور المواطن على إبداء الملاحظات
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5 تعليقات
الحمد لله. احسن قرار اتخذه الوزير. لان بعض الناس يبتزون باسم بعض الجمعيات.
أيها المغاربة اسمعوا و عوا سدوا فامكم بل خيطوهم ماعندكومش الحق تهضروا على شي ريال الا ما كنتوش دفعتوه من جيبكم ؟ و قد اعذر من انذر في المقابل ايها المفسدون السارقون للمال العام ابشروا بالخير الوفير فلايير البترول و الغاز تية لا محالة فجهزوا مخادعكم و صناديقكم و لا تخافوا من الفضيحة او من المتابعة ؟ اليوم تاكدت مليونا في المائة ان الفساد يحمي نفسه و ان السياسيين يحمون مصالحهم الذاتية باخراج اخنوش لقانون مراحعة الصفقات العمومية في ظل الازمة الحالية و الذي هللت له الباترونا و استبشرت به خيرا اما انتم ايها الشعب المغربي الشعبي فموتوا بالفقسة … حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم ترمون الفتات ل…….. ايام الانتخابات و انتهى الكلام و لم تبق الا عبرات تغالبها العين حسرة على هذا الوضع البئيس
Sil y a des associations qui défendent les femmes battues même si ce ne sont pas elles qui les ont mariées et d’autres qui défendent des enfants maltraités même si elles ne sont pas leurs parents alors il est légitime que des associations défendent les deniers publics. Les paroles de ce monsieur commencent à sentir la toute puissance de celui qui croit être l’Etat à lui seul
Ça c’est du vole légaliser donc le responsable vole l’argent d’un projet et partage avec ses responsables et test dans l’impunité total donc fait ce qu’il veut de son point de pouvoir
قرار يخدم مصالحهم اذا كان يريدون الحفاظ على المال العام فلا خوف من المحاسب..يروحون الديمقراطية على مقاسيهم