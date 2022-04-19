بنموسى: “كل جمعية لم تحترم حقوق المربيات سنفسخ تعاقد الوزارة معها”

هبة بريس - الدار البيضاء

أكد شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة أن الجمعيات التي تعاقدت معها الوزارة و المختصة في التربية الأولية سيتم فسخ التعاقد معها في حالة لم تحترم التزاماتها و حقوقها مع المربيات اللواتي يشتغلن معها.

و أوضح شكيب بنموسى خلال تعقيبه على سؤال شفهي بمجلس المستشارين بأن المربيات اللواتي يشتغلن مع الجمعيات لهن عقود مع هاته الأخيرة، و هاته العقود يطبق عليها قانون الشغل.

و أضاف وزير التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة أن الوزارة حريصة على صون و احترام حقوق و كرامة المربيات، و هو ما جعل الوزارة تقرر فسخ تعاقدها مع أي جمعية أخلت بالتزاماتها و لم تحترم قوانين الشغل.

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