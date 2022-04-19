البيضاء : توقف خدمات الولادة والجراحة بمستشفى محمد الخامس يثير ضجة حقوقية

ع اللطيف بركة : هبة بريس

إستنكرت لجنة الحق في الصحة فرع البرنوصي المنضوية بالجمعية المغربية لحقوق الانسان ، في بيان لها توصلت ” هبة بريس ” بنسخ منه ، عن استمرار إدارة مستشفى محمد الخامس بعمالة عين السبع الحي المحمدي في توقيف خدمات كل من وحدة الولادة و كذلك المركب الجراحي رغم ما عرفته الوضعية الوبائية من استقرار، مما يدفع المرضى للتنقل ما بين المستشفى المذكور من جهة و مستشفى المنصور بعمالة البرنوصي من جهة أخرى دون أن يتلقوا في نهاية المطاف العلاجات اللازمة المكفولة لهم دستوريا و حسب المواثيق الدولية يقول البلاغ .

وحملت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع البرنوصي، المسؤولية كاملة لمندوب وزارة الصحة و لمدير المستشفى بالنيابة و تستغرب لكون الوزارة الوصية لم تعين منذ أكثر من سنة مديرا للمؤسسة الاستشفائية المذكورة مما يجعلها تعيش حالة من الفوضى و العبث بصحة المواطنين.

و دعت الجمعية المغربية لحقوق الانسان في بيانها، كافة اعضاءها والقوى المناضلة للتعبئة من أجل ضمان الولوجية للخدمات الصحية لكافة المواطنين و المواطنات.

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