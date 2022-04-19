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حتى 18 أبريل.. معدل ملء سدود جهة مراكش آسفي بلغ 53,88 %

2022-04-19 / 09:44
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هبة بريس

بلغت حقينات سدود جهة مراكش – آسفي، إلى غاية 18 أبريل الجاري، 124,15 مليون متر مكعب، بمعدل ملء نسبته 53,88 بالمئة، بحسب ما أفادت به المديرية العامة للماء، التابعة لوزارة التجهيز والماء.

وذكرت المديرية العامة للماء التابعة لوزارة التجهيز والماء، في معطيات حول الوضعية اليومية للسدود بالمملكة، أن هذا المعدل هو دون مستوى ملء السدود خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية (61,2 بالمئة) بمخزون مائي قدره 141 مليون متر مكعب.

وأوضح المصدر ذاته، أن حقينة سد مولاي عبد الرحمان بإقليم الصويرة انتقلت من معدل ملء نسبته 90.7 بالمئة، حتى 18 أبريل من سنة 2021، إلى 69.9 بالمئة برسم الفترة نفسها من السنة الحالية.

وأضاف أن المخزون المائي بسدي يعقوب المنصور وللا تكركوست سجل انخفاضا، حيث انتقل من 59 مليون متر مكعب (47.9 بالمئة) إلى 53.1 مليون متر مكعب (42.9 بالمئة).

وسجل سد سيدي محمد بن سليمان الجزولي بإقليم الصويرة، من جانبه، ارتفاعا في معدل الملء حيث انتقل من 47.8 بالمئة إلى 57.9 بالمئة، أي 9.8 مليون متر مكعب.

نفس المنحى التصاعدي تم تسجيله بسد أبي العباس السبتي، حيث انتقل معدل الملء من 59.7 بالمئة في 18 أبريل 2021 إلى 62.9 بالمئة في الفترة ذاتها من سنة 2022، أي بحجم 15.62 مليون متر مكعب.

وأشارت المديرية العامة للماء التابعة لوزارة التجهيز والماء إلى أن حقينة السدود الرئيسية بالمملكة بلغت حتى 18 أبريل الجاري ما يقارب 5.5 مليار متر مكعب أي بنسبة ملء قدرها 34.2 بالمئة.

وذكر المصدر ذاته بأنه في الفترة نفسها من السنة الماضية، بلغ المخزون المائي بالسدود 8.3 مليار متر مكعب، أي بمعدل ملء بنسبة 51.4 بالمئة.

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