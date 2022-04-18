أخفنير: توقيف مهاجرين سريين بعد إحباط محاولة للهجرة السرية

هبة بريس _ الشعبان لحبيب

تمكنت مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية، بنفود جماعة أخفنير الترابية التابعة لإقليم طرفاية، صباح اليوم الإثنين، من إحباط محاولة للهجرة غير شرعية إلى جزر الكناري.

المصادر ذاتها أكدت، أن عملية تمشيطية واسعة النطاق قامت بها لجنة أمنية مختلطة تتكون، من قائد المركز الترابي الدرك الملكي بأخفنير وعناصره، وقائد قيادة ذات الجماعة مدجج بالقوات العمومية، وذلك من أجل البحث عن مهاجرين سريين قاموا بالتسلل بنفوذ جماعة أخفنير الترابية، حسب معطيات تحصل عليها قسم الشؤون الداخلية بعمالة طرفاية.

يضيف المصدر، أنه خلال عملية البحث وتتبع الاثار، تمت محاصرة حوالي 15 شخص وحجز قارب مطاطي ومعدات أخرى، قبل الإبحار نحو الضفة الأخرى.

ومن جهة أخرى أكد المصدر ذاته، أن المركز القضائي للدرك الملكي بطرفاية تدخل على خط هذه العملية حيث تم تسليمه الموقوفين واقتيادهم إلى سرية طرفاية، من أجل تعميق البحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما سيتم إداع المهاجرين بأحد مراكز الإيواء بتعليمات من السلطات المحلية لطرفاية.

وتندرج هذه العمليات، في إطار المجهودات التي تقوم بها اللجنة الأمنية المختلطة، التي تتكون من مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية، والقوات المساعدة، على مستوى إقليم طرفاية من أجل محاربة الهجرة السرية.

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