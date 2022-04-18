أسود الأطلس يتعرفون غدا على منافسيهم في إقصائيات “كان 2023” بالكوت ديفوار

2022-04-18 / 11:28
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هبة بريس - الدار البيضاء

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على أن مراسيم قرعة الإقصائيات المؤهلة لكأس إفريقيا 2023 التي ستجرى بدولة الكوت ديفوار ستنظم غدا الثلاثاء بداية من الساعة الخامسة و النصف عصرا.

و حسب بلاغ للكاف، فسيشارك في هاته القرعة 48 منتخبا من بينهم المغرب الذي سيكون في المستوى الأول من بين أربع مستويات قسمت لها المنتخبات المؤهلة حسب آخر تصنيف للفيفا.

و أوضح الكاف أن منتخبي كينيا و زيمبابوي سيشاركون بدورهم في القرعة بالرغم من قرار إيقافهم من الفيفا، على أن يتم استبعادهم رسميا من الإقصائيات في حال لم ترفع عليهم عقوبة الإيقاف في أجل أقصاه أسبوعين قبل موعد أول مباراة إقصائية.

و سيتعرف المنتخب الوطني المغربي خلال هاته القرعة على منافسيه المحتملين في المجموعة التي ستضم أربع منتخبات يتأهل الأول و الثاني منها للأدوار النهائية للبطولة التي ستنظم بالكوت ديفوار، علما أن الأدوار الإقصائية ستنطلق مطلع شهر يونيو القادم.

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