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بعد الموز ..منظمة جزائرية تدعو لمقاطعة البطاطس

2022-04-17 / 19:18
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هبة بريس - وكالات

طالبت “المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك” بمقاطعة مادة البطاطس على خلفية الارتفاع المسجل في أسعارها عبر مختلف أسواق الولايات.

وقالت المنظمة في بيان نشرته اليوم عبر صفحتها بفيسبوك: “في ظل الارتفاع غير المسبوق لأهم منتوج فلاحي للمستهلك الجزائري، المتمثل في مادة البطاطا (…) وبعد مناشدة الكثير لنا بالتحرك وتحمل المسؤولية الأخلاقية رغم قلة حيلتنا، فإننا نقترح مقاطعة ظرفية للمنتوج كاملا أو جزئيا حسب حالة كل أسرة واستطاعتها، من خلال إقتناء كميات قليلة و عدم الاعتماد على مادة البطاطا بشكل كبير في الوجبات إلى غاية اعتدال السوق”.

واشار بيان المنظمة، المعنون بـ”إذا شريت.. اشري قيسك”، أن “سعر البطاطا تعدى في بعض الولايات سعر 180 دينار جزائري (1.24 دولار) للكيلوغرام الواحد”.

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