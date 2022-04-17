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طنجة.. إجهاض عملية للتهريب الدولي للمخدرات

2022-04-17 / 14:04
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هبة بريس _ الرباط

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الأحد، من إجهاض عملية للتهريب الدولي للمخدرات وحجز طنين و98 كيلوغراما من مخدر الحشيش.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم تنفيذ هذه العملية الأمنية بتنسيق ميداني مع مصالح الدرك الملكي داخل مستودع بمنطقة “ملوسة” الكائنة بضواحي مدينة طنجة، حيث تم حجز (61) رزمة كبيرة بلغ وزنها الإجمالي حوالي طنين و98 كيلوغراما من مخدر الحشيش، فضلا عن حجز سلاح أبيض من الحجم الكبير وزورق مطاطي يشتبه في استخدامه في عمليات التهريب الدولي للمخدرات.

وأضاف المصدر أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد هوية المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي، فضلا عن تحديد كافة امتداداته الوطنية والدولية

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