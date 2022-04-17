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أوكرانيا تعلق إجلاء المدنيين من الشرق بسبب “غياب الاتفاق

2022-04-17 / 09:10
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هبة بريس _ وكالات

أعلنت السلطات الأوكرانية، الأحد، تعليق عمل الممرات الإنسانية لإجلاء المدنيين من شرق أوكرانيا، في غياب اتفاق مع الجيش الروسي على وقف إطلاق النار.

وقالت نائبة رئيس الوزراء، إيرينا فيريشوك، “هذا الصباح، فشلنا في التفاوض مع المحتلين لوقف إطلاق النار. لهذا السبب، للأسف، لن نفتح ممرات إنسانية اليوم”.

وأضافت “نحن لا ندخر جهدا لاستئناف عمليات الإجلاء في أسرع وقت ممكن”.

كما طالبت فيريشوك بفتح ممر لإجلاء الجنود الجرحى من مدينة ماريوبول التي دمرها القتال.

وحذر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، السبت، من أن “تصفية” آخر المقاتلين الأوكرانيين الموجودين في مدينة ماريوبول الساحلية التي تحاصرها القوات الروسية “سينهي المفاوضات” مع موسكو.

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