حملة متواصلة لسلطات عمالة المضيق الفنيدق ضد مخالفات التعمير بمختلف مدن وقرى العمالة

نجلاء مزيان

تواصل السلطات المحلية بمدن المضيق الفنيدق و مرتيل و الجماعات القروية لبليونش والعليين، مدعومة بعناصر الامن الوطني و القوات المساعدة، إزالة وهدم مجموعة من الإضافات الغير قانونية لمجموعة من البنايات القائمة، و التي عادة ما يتم انجازها بشكل خاص في فترات ليلية من قبل بعض المخالفين، دون الحصول على التراخيص اللازمة وفق المساطر القانونية المعمول بها.

و خلال ذات الحملة تم توقيف عشرات الحالات و ارجاع الحال الى ما هو عليه بعدة أوراش بناء مخالفة خاصة بمدن الفنيدق، المضيق و مرتيل و جماعة العليين و بليونش، مع حجز آليات ومواد البناء المستعملة.

وفي سياق متصل، فقد همت هذه الحملة لحدود الساعة كل من أحياء أغطاس، كنديسة، البرارك، حيضرة و حي عزفة بجماعة الفنيدق، كما شملت احياء الاستقلال، السلام و بوزغلال بجماعة المضيق، اضافة الى احياء الديزة، كطلان و القابلية بمرتيل.

و واكبت هذه الحملة زيارات مكثفة للجنة اليقظة في مختلف الاحياء من اجل الوقوف و معاينة المخالفات.

هذا و اكدت مصادر متطابقة، ان مصالح العمالة شددت مراقبتها للشواهد الادارية المسلمة المتعلقة بربط عدادات الماء و الكهرباء للحد من تنامي ظاهرة البناء الغير القانوني.

وحسب ذات المصادر ، فقد تعرض عدد من أعوان السلطة المحلية خلال تدخلاتهم اليومية، لهجومات و اعتداءات مباغتة من قبل الأشخاص المخالفين في محاولة منهم لمنع عناصر السلطة والأعوان من القيام بمهامهم.

وأوردت ذات المصادر، ان المصالح الامنية بالعمالة تواكب جميع التدخلات و تحرص على التتبع الدقيق للمساطر المتعلقة بالمعتدين باستشارة مع النيابة العامة المختصة.

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