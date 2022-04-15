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مرصد حقوقي يسجل ارتفاع عدد الشباب الراغبين في الهجرة

2022-04-15 / 18:32
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هبة بريس _ الرباط

سجل مرصد الشمال لحقوق الإنسان ارتفاعا نسبيا لعدد الشباب الراغبين في الهجرة غير النظامية بالمدن المحاذية لمدينة سبتة المحتلة، أغلبهم قاصرون غير مصحوبون قادمون من مدن مختلفة.

وأوضح المرصد في بيان له، أن ارتفاع عدد القاصرين غير المصحوبين يأتي بعد تراجع كبير خلال الستة أشهر الماضية، وذلك في سياق سياسي يتسم بتحسن العلاقات المغربية الإسبانية.

وأشار أن سببه يعود أيضا لانتشار أخبار وإشاعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن قرب فتح المعبرين الحدوديين بسبتة ومليلية المحتلتين

وأكد المرصد أن الاقتصار على المقاربة الأمنية، التي قد ينهجها البلدان في التعامل مع ظاهرة الهجرة بصفة عامة، وهجرة القاصرين غير مصحوبين بصفة خاصة، ستظل قاصرة عن احتواءها.

وطالب بضرورة اعتماد مقاربة متعددة في التعامل مع ظاهرة الهجرة تجمع ما بين ما هو إنساني، حقوقي، اجتماعي واقتصادي

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‫4 تعليقات

  2. اي حد فاشل معندو ميدير كيعمر راسو بفكرة الهجرة او بكلمة لبلاد معطاتناش ….باش يبرر الفشل ديالو…..

  3. للاسف الشباب واخدين فكرة غالطة ان الدولة الأجنبية هي الوحيدة لي فيها الرزق ونساو ان الرزاق هو الله يرزقك في فرنسا وفي المغرب ….خاص الانسان غير يتحرك

  4. هاذ القاصرين معندهوم قراية يمشيو يقراوها معندهوم حرفة يتعلموها معمرين راسهوم بالهجرة ؟؟؟؟

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