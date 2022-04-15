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ميدلت-الريش.. انقطاع مؤقت لحركة السير يوم السبت

2022-04-15 / 12:49
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هبة بريس

أعلنت وزارة التجهيز والماء أن حركة السير ستعرف انقطاعا يوم غد السبت 16 أبريل بالمحور الطرقي الرابط بين ميدلت والريش على الطريق الوطنية رقم 13.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها ، اليوم الجمعة ، أن هذا الانقطاع، الذي سيستغرق ثلاث ساعات، (من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الحادية عشر صباحا) على مستوى فج تيزي نتلغمت التابع للجماعة الترابية أمرصيد بإقليم ميدلت يعزى لإنجاز أشغال التتريبات في إطار توسيع وتقوية هذا المقطع الطرقي.

وأضافت أنه سيتم استئناف حركة السير الاعتيادية مباشرة بعد انتهاء أشغال التتريبات بهذا المقطع، داعية مستعملي الطريق إلى توخي الحذر واحترام علامات التشوير من أجل مزيد من السلامة والأمان.

وأكدت الوزارة أنها تبقى رهن إشارة المواطنين 24/24 ساعة لتزويدهم بالمعلومات الكافية حول حالة الطرق، داعية مرة أخرى إلى تتبع نشراتها الإخبارية التي تعلنها بصفة مستمرة عبر بوابتها الإلكترونية: www.equipement.gov.ma والتطبيق “طريقي MaRoute” الذي يمكن تحميله عبرالهواتف الذكية أو الاتصال مباشرة بمركز الديمومة التابع لمديرية الأشغال والاستغلال الطرقي على الرقم الهاتفي: 05.37.71.17.17.

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