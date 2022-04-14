الصورة من الارشيف

ثلاثة شهداء فلسطينيين في الضفة الغربية برصاص الاحتلال

2022-04-14 / 23:14
0
هبة بريس _ وكالات

قتل ثلاثة فلسطينيين الخميس فيما شنت القوات الإسرائيلية عمليات جديدة في منطقة جنين في الضفة الغربية المحتلة، في أعقاب هجوم مميت نفذّه فلسطيني في تل أبيب الأسبوع الماضي.

وأرسلت إسرائيل تعزيزات إلى الضفة الغربية وعززت الجدار الفاصل معها بعد أربع هجمات أدت إلى سقوط 14 قتيلاً في الدولة العبرية، غالبيتهم من المدنيين في الأسابيع الثلاثة الأخيرة.

في المقابل قتل 21 فلسطينياً من بينهم عدد من منفذي هجمات في أعمال عنف متفرقة منذ ذلك الحين، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان “استشهاد شابين متأثرين بإصابتهما نتيجة العدوان الإسرائيلي على محافظة جنين” صباح الخميس.

وبعد ساعات على ذلك أعلنت الوزارة وفاة فلسطيني يبلغ الخامسة والأربعين، وهو أب لستة أبناء، متأثراً بجروح خطرة أصيب بها برصاص الجيش الإسرائيلي الأربعاء في بيتا جنوب نابلس. وقالت مصادر محلية إن الرجل يدعى فواز حمايل.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الجيش الأميركي .. نيزك من خارج المجموعة الشمسية اصطدم بالأرض

الجيش الأميركي .. نيزك من خارج المجموعة الشمسية اصطدم…

2022-04-14 / 22:14
Photo of الدفاع الروسية تعلن غرق الطراد “موسكفا

الدفاع الروسية تعلن غرق الطراد “موسكفا

2022-04-14 / 21:13
Photo of ليبرتي”.. صحيفة أغنى أغنياء الجزائر تودع قراءها

ليبرتي”.. صحيفة أغنى أغنياء الجزائر تودع قراءها

2022-04-14 / 21:01
Photo of فرنسا.. اشتباكات بين الشرطة وطلاب رافضين لنتائج الانتخابات الرئاسية

فرنسا.. اشتباكات بين الشرطة وطلاب رافضين لنتائج الانتخابات الرئاسية

2022-04-14 / 20:21
Photo of البرلمان الأوكراني يوصّف أعمال الجيش الروسي في أوكرانيا بـ”الإبادة الجماعية”

البرلمان الأوكراني يوصّف أعمال الجيش الروسي في أوكرانيا بـ”الإبادة…

2022-04-14 / 18:41
Photo of “سنلتقي في الجنة”.. رسالة مؤثرة من طفلة أوكرانية لأمها المتوفاة

“سنلتقي في الجنة”.. رسالة مؤثرة من طفلة أوكرانية لأمها…

2022-04-14 / 17:08
Photo of اعتقال أسترالي متهم ب 400 جريمة جنسية ضد أطفال

اعتقال أسترالي متهم ب 400 جريمة جنسية ضد أطفال

2022-04-14 / 12:58
Photo of لوبان: زيلينسكي يطلب من الغرب أكثر مما يمكن أن نقدمه

لوبان: زيلينسكي يطلب من الغرب أكثر مما يمكن أن…

2022-04-14 / 12:26
Photo of فرنسا.. رجل يعتدي على امرأة ويمزق حجابها

فرنسا.. رجل يعتدي على امرأة ويمزق حجابها

2022-04-14 / 10:12
Photo of تقرير: عدد الأمريكيين الذين توفوا سنة 2021 الأكبر في تاريخ الأمة

تقرير: عدد الأمريكيين الذين توفوا سنة 2021 الأكبر في…

2022-04-14 / 09:42

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق