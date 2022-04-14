ثلاثة شهداء فلسطينيين في الضفة الغربية برصاص الاحتلال

هبة بريس _ وكالات

قتل ثلاثة فلسطينيين الخميس فيما شنت القوات الإسرائيلية عمليات جديدة في منطقة جنين في الضفة الغربية المحتلة، في أعقاب هجوم مميت نفذّه فلسطيني في تل أبيب الأسبوع الماضي.

وأرسلت إسرائيل تعزيزات إلى الضفة الغربية وعززت الجدار الفاصل معها بعد أربع هجمات أدت إلى سقوط 14 قتيلاً في الدولة العبرية، غالبيتهم من المدنيين في الأسابيع الثلاثة الأخيرة.

في المقابل قتل 21 فلسطينياً من بينهم عدد من منفذي هجمات في أعمال عنف متفرقة منذ ذلك الحين، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان “استشهاد شابين متأثرين بإصابتهما نتيجة العدوان الإسرائيلي على محافظة جنين” صباح الخميس.

وبعد ساعات على ذلك أعلنت الوزارة وفاة فلسطيني يبلغ الخامسة والأربعين، وهو أب لستة أبناء، متأثراً بجروح خطرة أصيب بها برصاص الجيش الإسرائيلي الأربعاء في بيتا جنوب نابلس. وقالت مصادر محلية إن الرجل يدعى فواز حمايل.

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