أكادير: حجز ما يقارب 550 قرص مخدر و1.5كلغ من المخدرات واعتقال المروجين

أحمد وزروتي: على بريس

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، مساء أمس الأربعاء 13 أبريل، شخصين يبلغان من العمر 32 و 46 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وجرى توقيف المشتبه فيهما،حسب مصادر هبة بريس، خلال عملية أمنية بحي البحارة بأكادير، حيث مكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز ما مجموعه 447 قرصا طبيا مخدرا من نوع “ريفوتريل”، وكيلوغرام ونصف من مخدر الشيرا، بالإضافة إلى هواتف نقالة.

كما كشفت عمليات التنقيط بقاعدة البيانات الأمنية عن كون أحد الموقوفين يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، للاشتباه في تورطه في قضايا مماثلة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما.

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