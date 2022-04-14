الصورة تعبيرية

أكادير: حجز ما يقارب 550 قرص مخدر و1.5كلغ من المخدرات واعتقال المروجين

2022-04-14 / 16:46
0
أحمد وزروتي: على بريس

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، مساء أمس الأربعاء 13 أبريل، شخصين يبلغان من العمر 32 و 46 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وجرى توقيف المشتبه فيهما،حسب مصادر هبة بريس، خلال عملية أمنية بحي البحارة بأكادير، حيث مكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز ما مجموعه 447 قرصا طبيا مخدرا من نوع “ريفوتريل”، وكيلوغرام ونصف من مخدر الشيرا، بالإضافة إلى هواتف نقالة.

كما كشفت عمليات التنقيط بقاعدة البيانات الأمنية عن كون أحد الموقوفين يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، للاشتباه في تورطه في قضايا مماثلة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أمن العيون يطيح بإمرأة ويحجز 11 كلغ و 150 غراما من مخدر الشيرا..

أمن العيون يطيح بإمرأة ويحجز 11 كلغ و 150…

2022-04-14 / 17:57
Photo of الحرس الملكي يوزع وجبات إفطار يوميا لفائدة عائلات معوزة

الحرس الملكي يوزع وجبات إفطار يوميا لفائدة عائلات معوزة

2022-04-14 / 17:52
Photo of سكان عمارات بأكادير يستنكرون الترامي على ولوجياتهم و يطالبون السلطة بالتدخل

سكان عمارات بأكادير يستنكرون الترامي على ولوجياتهم و يطالبون…

2022-04-14 / 16:54
Photo of تسجيل 70 إصابة جديدة وصفر وفاة بكورونا

تسجيل 70 إصابة جديدة وصفر وفاة بكورونا

2022-04-14 / 16:51
Photo of الاقتصاد: ارتفاع أسعار الفلفل ناتج عن ارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف العرض

الاقتصاد: ارتفاع أسعار الفلفل ناتج عن ارتفاع تكاليف الإنتاج…

2022-04-14 / 16:39
Photo of وزارة الاقتصاد: عملية تموين الأسواق تمر في أحسن الظروف

وزارة الاقتصاد: عملية تموين الأسواق تمر في أحسن الظروف

2022-04-14 / 16:30
Photo of بايتاس: “مخزون الغازوال يتم تجديده يوميا”

بايتاس: “مخزون الغازوال يتم تجديده يوميا”

2022-04-14 / 15:52
Photo of بايتاس: “لا نية للحكومة في التراجع عن دعم الغاز”

بايتاس: “لا نية للحكومة في التراجع عن دعم الغاز”

2022-04-14 / 14:57
Photo of بايتاس يدافع عن دعوة المؤثرين: “البرنامج موجه للشباب وهذه الفئة تسكن مواقع التواصل الاجتماعي”

بايتاس يدافع عن دعوة المؤثرين: “البرنامج موجه للشباب وهذه…

2022-04-14 / 14:47
Photo of أكادير : الدرك يحجز أزيد من طن ونصف من مخدر الشيرا بالطريق السيار

أكادير : الدرك يحجز أزيد من طن ونصف من…

2022-04-14 / 13:37

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق