بايتاس: “مخزون الغازوال يتم تجديده يوميا”

2022-04-14 / 15:52
2
هبة بريس - الرباط

بعد تصريح نادية بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بخصوص مخزون الغازوال في المغرب والكافي ل26 يوما، طمأن الناطق السمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس المغاربة.

وقال بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، بالرباط “المخزون ديال الغازوال في الغالب يكون بين 30 و60 يوم، لكن منساوش بلي نفس الكمية كتكون اقتنتها الشركات وقادمة في الطريق”.

وأكد الوزير على أن المخزون يتجدد يوميا، مسترسلا بالقول “صحيح عندنا اليوم مخزون يكفي 26 يوما، لكن الشركات تقتني هذه المادة باستمرار لضمان استمرارية توفره”.

ما رأيك؟
المجموع 9 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أمن العيون يطيح بإمرأة ويحجز 11 كلغ و 150 غراما من مخدر الشيرا..

أمن العيون يطيح بإمرأة ويحجز 11 كلغ و 150…

2022-04-14 / 17:57
Photo of الحرس الملكي يوزع وجبات إفطار يوميا لفائدة عائلات معوزة

الحرس الملكي يوزع وجبات إفطار يوميا لفائدة عائلات معوزة

2022-04-14 / 17:52
Photo of سكان عمارات بأكادير يستنكرون الترامي على ولوجياتهم و يطالبون السلطة بالتدخل

سكان عمارات بأكادير يستنكرون الترامي على ولوجياتهم و يطالبون…

2022-04-14 / 16:54
Photo of تسجيل 70 إصابة جديدة وصفر وفاة بكورونا

تسجيل 70 إصابة جديدة وصفر وفاة بكورونا

2022-04-14 / 16:51
Photo of أكادير: حجز ما يقارب 550 قرص مخدر و1.5كلغ من المخدرات واعتقال المروجين

أكادير: حجز ما يقارب 550 قرص مخدر و1.5كلغ من…

2022-04-14 / 16:46
Photo of الاقتصاد: ارتفاع أسعار الفلفل ناتج عن ارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف العرض

الاقتصاد: ارتفاع أسعار الفلفل ناتج عن ارتفاع تكاليف الإنتاج…

2022-04-14 / 16:39
Photo of وزارة الاقتصاد: عملية تموين الأسواق تمر في أحسن الظروف

وزارة الاقتصاد: عملية تموين الأسواق تمر في أحسن الظروف

2022-04-14 / 16:30
Photo of بايتاس: “لا نية للحكومة في التراجع عن دعم الغاز”

بايتاس: “لا نية للحكومة في التراجع عن دعم الغاز”

2022-04-14 / 14:57
Photo of بايتاس يدافع عن دعوة المؤثرين: “البرنامج موجه للشباب وهذه الفئة تسكن مواقع التواصل الاجتماعي”

بايتاس يدافع عن دعوة المؤثرين: “البرنامج موجه للشباب وهذه…

2022-04-14 / 14:47
Photo of أكادير : الدرك يحجز أزيد من طن ونصف من مخدر الشيرا بالطريق السيار

أكادير : الدرك يحجز أزيد من طن ونصف من…

2022-04-14 / 13:37

‫2 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق