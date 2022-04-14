بايتاس: “مخزون الغازوال يتم تجديده يوميا”

هبة بريس - الرباط

بعد تصريح نادية بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بخصوص مخزون الغازوال في المغرب والكافي ل26 يوما، طمأن الناطق السمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس المغاربة.

وقال بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، بالرباط “المخزون ديال الغازوال في الغالب يكون بين 30 و60 يوم، لكن منساوش بلي نفس الكمية كتكون اقتنتها الشركات وقادمة في الطريق”.

وأكد الوزير على أن المخزون يتجدد يوميا، مسترسلا بالقول “صحيح عندنا اليوم مخزون يكفي 26 يوما، لكن الشركات تقتني هذه المادة باستمرار لضمان استمرارية توفره”.

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