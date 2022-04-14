أكادير : الدرك يحجز أزيد من طن ونصف من مخدر الشيرا بالطريق السيار

ع اللطيف بركة: هبة بريس

حجزت مصالح الدرك التابعة لسرية أكادير إداوتنان ، على مستوى الطريق السيار أكادير – مراكش ، فوق تراب جماعة أمسكروض ، يوم أمس الأربعاء ، حوالي 1600 كلغ من مخدر الشيرا ( الحشيش ) كانت مخبأة بسيارة لنقل البضائع .

وكانت فرقة لكوكبة الدراجين التابعة للدرك الملكي، في مهمة مراقبة المحور الطرقي أمسكروض على مستوى الطريق السيار، بعد توقيفها لسيارة من صنف ” بيكوب ” مشبوهة ليتم إخضاعها لتفتيش دقيق بعد إرتباك وقع للسائق ليتم بعد ذلك العثور على المخدرات مخبأة أسفل بعض السلع الاستهلاكية من حمولة السيارة.

وقد تم إخضاع السبارة للخبرة التقنية من طرف مركز التشخيص القضائي، وذلك للكشف عن جميع الامتدادات المحتملة لهذه القضية. وإتمام البحث مع السائق بعد إخضاعه لتدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة.

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