أكادير : الدرك يحجز أزيد من طن ونصف من مخدر الشيرا بالطريق السيار

2022-04-14 / 13:37
0
ع اللطيف بركة: هبة بريس

حجزت مصالح الدرك التابعة لسرية أكادير إداوتنان ، على مستوى الطريق السيار أكادير – مراكش ، فوق تراب جماعة أمسكروض ، يوم أمس الأربعاء ، حوالي 1600 كلغ من مخدر الشيرا ( الحشيش ) كانت مخبأة بسيارة لنقل البضائع .

وكانت فرقة لكوكبة الدراجين التابعة للدرك الملكي، في مهمة مراقبة المحور الطرقي أمسكروض على مستوى الطريق السيار، بعد توقيفها لسيارة من صنف ” بيكوب ” مشبوهة ليتم إخضاعها لتفتيش دقيق بعد إرتباك وقع للسائق ليتم بعد ذلك العثور على المخدرات مخبأة أسفل بعض السلع الاستهلاكية من حمولة السيارة.

وقد تم إخضاع السبارة للخبرة التقنية من طرف مركز التشخيص القضائي، وذلك للكشف عن جميع الامتدادات المحتملة لهذه القضية. وإتمام البحث مع السائق بعد إخضاعه لتدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بايتاس: “لا نية للحكومة في التراجع عن دعم الغاز”

بايتاس: “لا نية للحكومة في التراجع عن دعم الغاز”

2022-04-14 / 14:57
Photo of بايتاس يدافع عن دعوة المؤثرين: “البرنامج موجه للشباب وهذه الفئة تسكن مواقع التواصل الاجتماعي”

بايتاس يدافع عن دعوة المؤثرين: “البرنامج موجه للشباب وهذه…

2022-04-14 / 14:47
Photo of طنجة.. الأمن يحجز حوالي طنين من لحوم الدواجن الفاسدة

طنجة.. الأمن يحجز حوالي طنين من لحوم الدواجن الفاسدة

2022-04-14 / 13:28
Photo of سطات….”مي الضّاوية” بلا أولاد ولا مسكن تُناشد السلطات منحها حقها في الإيواء” فيديو”

سطات….”مي الضّاوية” بلا أولاد ولا مسكن تُناشد السلطات منحها…

2022-04-14 / 13:23
Photo of مؤسسة محمد الخامس للتضامن تنظم حملة طبية متعددة بجرادة

مؤسسة محمد الخامس للتضامن تنظم حملة طبية متعددة بجرادة

2022-04-14 / 12:52
Photo of المنصوري: “لاحظنا أن التمويل ليس هو العائق في إنجاح البرامج الملكية”

المنصوري: “لاحظنا أن التمويل ليس هو العائق في إنجاح…

2022-04-14 / 11:51
Photo of تقرير: 47,4 % من الأسر المغربية استنزفت مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض

تقرير: 47,4 % من الأسر المغربية استنزفت مدخراتها أو…

2022-04-14 / 11:26
Photo of اتفاقيتين بين الصحة والقطارات لاستفادة العاملين بالقطاع من تخفيضات

اتفاقيتين بين الصحة والقطارات لاستفادة العاملين بالقطاع من تخفيضات

2022-04-14 / 10:57
Photo of مليلية المحتلة.. الساكنة تحتج للمطالبة بفتح المعبر الحدودي البري

مليلية المحتلة.. الساكنة تحتج للمطالبة بفتح المعبر الحدودي البري

2022-04-14 / 09:15
Photo of صرف أزيد من 300 مليون درهم لدعم مهنيي قطاع النقل الطرقي

صرف أزيد من 300 مليون درهم لدعم مهنيي قطاع…

2022-04-14 / 08:00

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق