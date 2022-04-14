سعد لمجرد يعلن عن تاريخ إصدار جديده الديني

2022-04-14 / 12:55
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نجلاء مزيان: هبة بريس

كشف النجم المغربي سعد لمجرد عن تاريخ عمله الديني الجديد، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام.

و نشر “لمعلم” صورة ترويجية للعمل مرفوقة بالتعليق التالي : ” عمل ديني مليء بالتفاؤل والحمد و الشكر لله سبحانه تعالى على نعمه، أرجو من العزيز الحكيم أن ينال العمل إعجابكم وأن يساهم في طمأنينة قلبكم وسكينة روحكم في هذا الشهر الكريم و طوال الحياة”.

و واصل تدوينته قائلا: “غدا باذن الله 17h بتوقيت المغرب سيطرح العمل على جميع المنصات”.

و في سياق منفصل، من المرتقب أن يحيي النجم المغربي حفلا غنائيا بإمارة دبي ثاني أيام عيد الفطر، إلى جانب السوبر ستار راغب علامة.

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