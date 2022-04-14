اتفاقيتين بين الصحة والقطارات لاستفادة العاملين بالقطاع من تخفيضات

هبة بريس

ترأس خالد أيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمس الأربعاء، حفل توقيع اتفاقيتي تعاون وشراكة بين إبراهيم أوباحة، رئيس مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة بالنيابة ومحمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية رئيس مجلس إدارة سوبراتور، ومحمد شريف، المدير العام لشركة سوبراتور.

وبمقتضى هذه الإتفاقية، سيستفيد المنخرطون وأزواجهم وأبناؤهم الذين تتراوح أعمارهم ما بين 4 و21 سنة بموجب هاتين الاتفاقيتين من تخفيض بنسبة 40 في المائة على ثمن التذكرة العمومي عبر القطار وعلى متن حافلات النقل الطرقي سوبراتور.

وستتحمل المؤسسة نسبة تتراوح ما بين 40% و25% من تخفيض التذكرة، على أن يتحمل المكتب الوطني للسكك الحديدية النسبة الباقية من التخفيض تصل إلى 15%.

وتندرج هاتين الاتفاقيتين ضمن استراتيجية مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة الرامية إلى تنويع وتوسيع ثم تجويد خدمة النقل السككي والنقل الطرقي عبر شركة سوبراتور، وكذلك في إطار التفاعل مع متطلبات المنخرطين والتجاوب مع انتظاراتهم.

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