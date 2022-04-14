مليلية المحتلة.. الساكنة تحتج للمطالبة بفتح المعبر الحدودي البري

هبة بريس : وجدة

إحتج عدد من المواطنين المغاربة المقيمين في مليلية المحتلة ليلة الأربعاء 13 أبريل الجاري، يطالبون من السلطات الاسبانية فتح معبر “باب مليلية”.

وحسب مصادر مطلعة لموقع هبة بريس، فان قوات الأمن الاسبانية في مدينة مليلية المحتلة، قامت بمنع المحتجين من الوصول إلى المعبر الحدودي، رافعين شعارات تدعو السلطات الاسبانية، إلى التعجيل بفتح المعبر الحدودي، كي يتمكنوا من دخول مدينة الناظور.

وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية، في وقت تستعد فيه السلطات المغربية، إلى فتح معبر بني أنصار المتاخم لمليلية، وكانت دعوات وجهت على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل التوجه نجو النقطة الحدودية، للمطالبة بفتح معبر “باب مليلية”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0