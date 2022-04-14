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طقس الخميس.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2022-04-14 / 07:00
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الخميس، أن تتميز الحالة الجوية عامة بتشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية محلية بالسهول الشمالية والسواحل الوسطى مع نزول أمطار أو زخات مطرية متفرقة فوق شمال المنطقة الشرقية وشرق الواجهة المتوسطية.

كما ستنزل أمطار ضعيفة ومتفرقة فوق الهضاب العليا الشرقية، فيما ستكون الأجواء غائمة جزئيا بكل من السايس والريف والأطلس المتوسط وجنوب المنطقة الشرقية.

وفي باقي جهات المملكة، ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب على العموم ، فضلا عن تناثر بعض الحبات من الغبار بجنوب المنطقة الشرقية و داخل الأقاليم الجنوبية.

كما سيلاحظ هبات لرياح قوية نوعا ما أحيانا بكل من المنطقة الشرقية والسواحل الوسطى والجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 01 و07 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، ما بين 14 و20 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وبالأقاليم الجنوبية .وستكون ما بين 07 و14 درجة عموما بباقي الأرجاء.

أما درجات الحرارة العليا، فستكون في ارتفاع.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز وشمال القنيطرة، وهائجا إلى قوي الهيجان جنوب آسفي ، وهائجا بباقي السواحل.

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