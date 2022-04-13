طرفاية: مداهمة مخبأ سري وحجز 7 محركات وقوارب مطاطية

هبة بريس-أشعبان لحبيب

أفادت السلطات المحلية عبر بلاغ، تتوفر هبة بريس على نسخة منه، أنه في إطار المجهودات المكثفة والمتواصلة المبذولة من طرف السلطات المحلية، والمصالح الأمنية لمحاربة ظاهرة الهجرة السرية، أشرفت السلطة المحلية بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي صباح اليوم الاربعاء 13 ابريل 2022، على عملية تمشيطية بالنفوذ الترابي لجماعة الطاح على طول مساحة تقدر ب 20 كيلومتر متر مربع، بالمنطقة المتواجدة بين الطريق الوطنية رقم1 والطريق الجهوية رقم 109، “22 كيلومتر جنوب طرفاية، والتي تتميز بتضاريسها الصحراوية الوعرة وصعوبة الولوج إليها.

وأضافت المصادر ذتها، أن هذه العملية الإستباقية مكنت من إكتشاف مخبأ سري، معد وسط الكثبان الرملية بمنطقة وعرة المسالك تبعد بحوالي 5 كلم، عن الشريط الساحلي مخصصة لأجل تخزين المعدات التي تستعمل في تنظيم الهجرة السرية والتهريب بمختلف أنواعه، وخلال مداهمة المخبأ تم حجز الوسائل اللوجستيكية المتواجدة بالمخبأ المذكور.

التي تتكون من قارب مطاطي” و جهازين لتحديد المواقعGPS” هاتفين نقالين من نوع نوكيا” كما تم العثور على هاتف قمر إصطناعي من نوع ثوريا” فضلا عن حجز 7 محركات زوارق مائية من نوع YAMAHA بقوة دفع 40 حصان.

ولازلت العملية التمشيطية مستمرة بالمنطقة المذكورة، حيث باشرت مصالح الدرك الملكي فتح تحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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