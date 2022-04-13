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أمن القنيطرة يوقف شخصين بحوزتهما أزيد من 300 كلغ من الحشيش

2022-04-13 / 2:35 مساءً
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هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة بناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 37 و43 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في حيازة وترويج المخدرات.

وجرى توقيف المشتبه فيهما على متن سيارة نفعية تحمل لوحات ترقيم مزيفة بالمنطقة القروية “سيدي عياش” التي تبعد بحوالي عشر كيلومترات عن مدينة القنيطرة، قبل أن تسفر عملية التفتيش المنجزة على متن هذه الناقلة عن حجز مجموعة من الرزم التي بلغ وزنها الإجمالي 383 كيلوغرام من مخدر الحشيش.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك بغرض تحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

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